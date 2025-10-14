Pokémon GO : Comment battre Miasmax Gigamax ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 octobre 2025 à 14h43
Miasmax Gigamax fait son entrée sur Pokémon GO en novembre 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Miasmax Gigamax ?
Miasmax Gigamax est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois au cours de la Journée Combat Dynamax du 1er novembre 2025, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Miasmax Gigamax ?

Quelles sont les faiblesses de Miasmax Gigamax ?

Miasmax Gigamax est un Pokémon de type Poison, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Miasmax Gigamax est particulièrement sensible :
  • Psy
  • Sol
miasmax-gigamax-counters-pokemon-go

Quelles sont les forces de Miasmax Gigamax ?

Au contraire, Miasmax Gigamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type : 
  • Insecte
  • Fée
  • Combat
  • Plante
  • Poison

Quels Pokémon choisir pour battre Miasmax Gigamax ?

Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Miasmax Gigamax, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
  • Latios / Latias → Psykoud'Boul + Psychomax 
  • Métalosse → Psykoud'Boul + Psychomax
  • Minotaupe → Coud'Boue + Sismomax
  • Sorcilence → Coupe Psycho + Psychomax
  • Rototaupe → Coud'Boue + Sismomax
  • Lézargus Gigamax → Pistolet à O + Gâchette G-Max
  • Ectoplasma Gigamax → Coup Bas + Hantise G-Max
  • Astronelle Gigamax → Survinsecte + Ondes G-Max
  • Krabboss Gigamax → Tir de Boue + Bulles G-Max
  • Duralugon Gigamax → Griffe Acier + Usure G-Max
Tanks
  • Zamazenta Forme Bouclier Suprême / Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier
  • Melmetal Gigamax → Éclair
  • Corvaillus → Jet de Sable
  • Duralugon Gigamax → Griffe Acier
  • Ectoplasma Gigamax → Coup Bas
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax, de type Psy ou Sol pour vaincre cet adversaire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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