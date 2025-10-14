Pokémon GO : Comment battre Miasmax Gigamax ?

Miasmax Gigamax fait son entrée sur Pokémon GO en novembre 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Miasmax Gigamax
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront pour la première fois au cours de la Journée Combat Dynamax du 1er novembre 2025
, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Miasmax Gigamax ?
Quelles sont les faiblesses de Miasmax Gigamax ?
Miasmax Gigamax
est un Pokémon de type Poison, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Miasmax Gigamax est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Miasmax Gigamax ?
Au contraire, Miasmax Gigamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Insecte
- Fée
- Combat
- Plante
- Poison
Quels Pokémon choisir pour battre Miasmax Gigamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Miasmax Gigamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
Tanks
- Latios / Latias → Psykoud'Boul + Psychomax
- Métalosse → Psykoud'Boul + Psychomax
- Minotaupe → Coud'Boue + Sismomax
- Sorcilence → Coupe Psycho + Psychomax
- Rototaupe → Coud'Boue + Sismomax
- Lézargus Gigamax → Pistolet à O + Gâchette G-Max
- Ectoplasma Gigamax → Coup Bas + Hantise G-Max
- Astronelle Gigamax → Survinsecte + Ondes G-Max
- Krabboss Gigamax → Tir de Boue + Bulles G-Max
- Duralugon Gigamax → Griffe Acier + Usure G-Max
- Zamazenta Forme Bouclier Suprême / Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier
- Melmetal Gigamax → Éclair
- Corvaillus → Jet de Sable
- Duralugon Gigamax → Griffe Acier
- Ectoplasma Gigamax → Coup Bas
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax, de type Psy ou Sol pour vaincre cet adversaire.
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