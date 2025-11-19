Pokémon GO : Comment battre Lugia Dynamax ?

Lugia Dynamax fait son entrée sur Pokémon GO en novembre 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Lugia Dynamax
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront pour la première fois au cours d'un Week-end Combat Dynamax
, organisé du 29 au 30 novembre 2025, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Lugia Dynamax ?
Quelles sont les faiblesses de Lugia Dynamax ?
Lugia Dynamax
est un Pokémon de type Psy et Vol, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Lugia Dynamax est particulièrement sensible
:
- Ténèbres
- Électrik
- Spectre
- Glace
- Roche
Quelles sont les forces de Lugia Dynamax ?
Au contraire, Lugia Dynamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
Quels Pokémon choisir pour battre Lugia Dynamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Lugia Dynamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
Tanks
- Ectoplasma Gigamax → Coup Bas + Hantise G-Max
- Angoliath Gigamax → Coup Bas + Torpeur G-Max
- Salarsen Gigamax → Étincelle + Choc G-Max
- Ectoplasma → Griffe Ombre + Spectromax
- Fantominus Dynamax → Coup Bas + Hantise G-Max
- Shifours Poing Final → Coup Bas + Sinistromax
- Électhor → Éclair + Fulguromax
- Raikou → Change Éclair + Fulguromax
- Salarsen → Étincelle + Fulguromax
- Spectrum → Griffe Ombre + Spectromax
- Éthernatos → Direct Toxik + Canon Dynamax
- Lokhlass Gigamax → Pistolet à O + Résonance G-Max
- Métalosse → Griffe Ombre + Spectromax
- Lézargus Gigamax → Pistolet à O + Gâchette G-Max
- Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier
- Métalosse → Griffe Ombre
- Lokhlass Gigamax → Pistolet à O
- Pachyradjah Gigamax → Charge
- Rongrigou → Morsure
- Minotaupe → Griffe Acier
- Électhor → Éclair
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax des types auxquels est sensible Lugia pour le vaincre.
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