Pokémon GO : Comment battre Latios Dynamax ?

Latios Dynamax fait son entrée sur Pokémon GO en juillet 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Latios Dynamax
est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront au cours du Week-end Combat de juillet 2025
, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Latios Dynamax ?
Quelles sont les faiblesses de Latios Dynamax ?
Latios Dynamax
est un Pokémon de type Dragon et Fée, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Latios Dynamax est particulièrement sensible
:
- Spectre
- Insecte
- Glace
- Dragon
- Ténèbres
- Fée
Quelles sont les forces de Latios Dynamax ?
Au contraire, Latios Dynamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Eau
- Plante
- Combat
- Feu
- Psy
- Electrik
Quels Pokémon choisir pour battre Latios Dynamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Latios Dynamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Ectoplasma Gigamax → Coup Bas + Hantise G-Max
- Zacian Forme Épée suprême → Griffe Acier + Gladius Maximus
- Shifours → Coup Bas + Sinistromax
- Sorcilence → Charme + Enchantomax
- Lokhlass Gigamax → Pistolet à O + Résonance G-Max
- Zamazenta Forme Bouclier Suprême → Griffe Acier + Aegis Maxima
- Ronflex Gigamax → Psykoud'Boul + Récolte G-Max
- Dracaufeu → Draco-Souffle + Dracomax
- Fantominus → Léchouille + Spectromax
- Papilusion → Survinsecte + Insectomax
- Artikodin → Éclats Glace + Cryomax
- Hexagel → Éclats Glace + Cryomax
- Spectrum → Griffe Ombre + Spectromax
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax pour vaincre cet adversaire.
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