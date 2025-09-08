Pokémon GO : Comment battre Groudon Obscur ?

Groudon Obscur sera l'adversaire des joueurs sur Pokémon GO au cours d'un Week-end de Raids Obscurs en septembre 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer, peut-être même sous sa forme chromatique.
Groudon Obscur
fait son retour sur Pokémon GO
en septembre 2025 au cours d'un Week-end de Raids Obscurs
organisé le samedi 20 et le dimanche 21 septembre. Réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection. Si la chance vous sourit, vous pourrez même l'obtenir sous sa forme chromatique
.
Quelles sont ses faiblesses ? Quels Pokémon et attaques sont les plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Groudon Obscur sur Pokémon GO ?
Quelles sont les faiblesses de Groudon Obscur ?
Groudon Obscur
est un Pokémon de type Sol, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, il est toujours plus aisé d'être assisté par d'autres dresseurs. Dans l'idéal, pour que le combat soit aisé, nous vous recommandons de former un groupe compris entre 6 et 10 joueurs. Notez qu'il est possible de le vaincre avec un groupe de 4 Dresseurs aguerris. Voici les types auxquels Groudon Obscur est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Groudon Obscur ?
Au contraire, Groudon Obscur
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
Quels Pokémon utiliser pour vaincre Groudon Obscur sur Pokémon GO ?
Bien que cette liste soit non exhaustive, voici quelques-uns des Pokémon les plus efficaces pour battre Groudon Obscur
, ainsi que les attaques chargées et immédiates à privilégier :
- Primo-Kyogre → Cascade + Onde Originelle
- Kyurem Blanc → Crocs Givre + Feu Glacé
- Méga-Rayquaza → Draco-Queue + Draco-Ascension
- Méga-Jungko → Taillade + Végé-Attaque
- Méga-Laggron → Pistolet à O + Hydroblast
- Shaymin (Forme Céleste) → Feuille Magik + Nœud Herbe
- Kyogre Obscur → Cascade + Surf
- Zarude → Fouet Lianes + Mégafouet
- Kyurem Noir → Draco-Queue + Éclair Gelé
- Méga-Florizarre → Fouet Lianes + Végé-Attaque
- Léviator Obscur → Cascade + Hydrocanon
- Méga-Tortank → Pistolet à O + Hydroblast
- Méga-Léviator → Cascade + Hydrocanon
- Bouldeneu Obscur → Fouet Lianes + Mégafouet
- Drattak Obscur → Draco-Queue + Vol
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, il vous faudra avoir recours à d'autres Pokémon de type Plante, Glace ou Eau, puisque ces derniers sont à privilégier pour maximiser vos chances de vaincre Groudon Obscur.
commentaire (0)