Pokémon GO augmente encore la limite de capacité de stockage

Dresseur·euse·s,



La limite du Stockage de Pokémon a été augmentée de 650 pour contenir jusqu'à 11 150 Pokémon.



La limite du Sac d'objets a été augmentée de 1 000 pour contenir jusqu'à 10 500 objets. Rendez-vous dans la boutique pour acheter des améliorations et des objets ! pic.twitter.com/ClJIQhXRFd