Pokémon GO augmente encore la limite de capacité de stockage

C'est Noël avant l'heure pour les joueurs de Pokémon GO : une hausse de la limite de stockage a été annoncée le 11 novembre 2025.
Le mois de novembre 2025 réserve vraiment de belles surprises pour les joueurs de Pokémon GO
, puisqu'après le déploiement d'une mise à jour inattendue offrant jusqu'à 400 emplacements d'inventaire supplémentaires, c'est au tour de la capacité de stockage de voir sa limite augmenter.
11 150 emplacements : le nouveau montant de slots disponibles dans votre inventaire Pokémon GO
Avec l'arrivée constante de nouveaux Pokémon et l'accumulation de consommables, les joueurs de Pokémon GO
rencontrent des difficultés dans la gestion de leur inventaire, et cela n'est lié qu'à un seul facteur : le manque de place. Pour y remédier, il est possible d'acheter des extensions de stockage, mais pour vous faciliter la tâche, jusqu'à 400 emplacements ont été accordés gratuitement à tous les Dresseurs au début du mois de novembre 2025.
Un nouveau présent a été offert aux joueurs quelques jours plus tard, puisqu'il a été annoncé que la limite de capacité de stockage a été étendue de 650 emplacements, soit un maximum de 11 150 places. Le sac d'objets voit son maximum être porté à 10 500, grâce à 1 000 slots de plus.
Grâce à cette capacité supplémentaire, il est de nouveau pertinent pour les vétérans d'acquérir des extensions de stockage dans la boutique en dépensant 200 PokéPièces, pour débloquer 50 emplacements supplémentaires à chaque fois. 2025 aura ainsi été marquée par des changements notables à ce niveau, car lors du GO Fest de juin, une première extension avait été mise en place pour le plus grand bonheur des Dresseurs. Vous pourrez donc aborder sereinement la Journée Communauté de décembre
, qui mettra à l'honneur tous les Pokémon vedettes de l'année.
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