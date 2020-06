GameFreak propose cette année son premier Pack d’extension pour Pokémon Épée et Bouclier. Jusqu’ici, la saga Pokémon n’aura bénéficié que de versions complémentaires qui sortaient un an après les nouveaux jeux de la saga principale, mais le 17 juin 2020, nous avons pu tester le premier DLC de ce nouveau pack à 30 € : L’île solitaire de l’armure. Qu'en est-til vraiment ?

UN SCÉNARIO POUR ÉTIRER LA DURÉE DE VIE

DE NOUVELLES “TERRES SAUVAGES” À EXPLORER

DE NOUVEAUX PERSONNAGES ET POKÉMON ATTACHANTS

DE NOUVEAUX OBJETS À TROUVER

Où sont les nouveautés de gameplay ?

Arrivés tout droit de Brasswick, nous débarquons à, notre nouveau terrain de jeu. À peine un pied posé à la gare, nous sommes interpellés par notre nouveau rival,dans Pokémon Bouclier,dans Pokémon Épée, qui nous demande de ne surtout pas nous rendre au. Évidemment, nous allons donc rejoindre, maître de ce dojo, pour commencer notre aventure à Isolarmure.Après nous avoir offert un nouvel uniforme, Mustar nous demandera alors de compléter despour rejoindre l’équipe du dojo. Si la première épreuve qui nous demande de poursuivre des Ramoloss est plutôt rafraîchissante, les épreuves suivantes auront rapidement un goût de déjà-vu : chercher des objets, remporter un combat, entraîner un Pokémon…Au total, le scénario proposé par Mustar et son équipe pourra occuper, une durée de vie relativement courte pour un contenu payant. Et GameFreak a bien dû le comprendre, car la première partie de ce pack d’extension est volontairement allongée par des étapes obstacles, comme faire monter un Pokémon du niveau 5 au niveau 60 ou encore compléter le PokéDex.Ne comptez pas faire de combats de dresseurs, vous n’en trouvez pas sur Isolarmure. Par contre, vous pourrez vous amuser à chercher lesDe plus, en attaquant ce DLC en "post-game", le jeu étant sorti depuis plus de 7 mois et la majorité des joueurs l’ayant alors terminé, nous avons cette sensation de vivre l’aventure à Isolarmure en décalé, trop tard : notre équipe estface aux Pokémon sauvages de niveau 10 qui peuplent l’île, et les personnages ne s’étonnent jamais que nous soyons Maître de la Ligue de Galar, nous parlant toujours de Tarak. Petit ajout d’ailleurs pour lede cet opus, Tarak aurait entraîné son équipe sur Isolarmure avant de devenir Maître avant nous.Une des nouveautés notables de Pokémon Épée et Bouclier était les, ces grands espaces ouverts où la caméra peut tourner à 360 degrés. La première partie du pack d’extension reprend ce mécanisme, et toute l’île solitaire de l’armure est à explorer librement. Les qualités de ces zones ouvertes sont toujours les mêmes : liberté de mouvement et de caméra, sensation de, Pokémon qui apparaissent ou se cachent dans les herbes… Un gameplay toujours agréable, comme nous l’avions constaté dans notre test du jeu en novembre 2019 , mais répétant de fait les mêmes erreurs : météo qui change brusquement d’une zone à l’autre, apparitions de certains Pokémon ou éléments du décor au dernier moment, impression de grands espaces vides…D'ailleurs, l’accès à Isolarmure est possible dès l’arrivée dans les Terres sauvages durant le scénario principal, et on a l’impression que c’est exactement le moment où le joueur est censé y aller, afin de, pour s'entraîner et prolonger le jeu.Globalement, les environnements de cette nouvelle île sont plutôt réussis et variés : îles, lagons, plages, grottes, forêts, plaines... Cette carte détaillée éditée par BlendSkill vous le prouvera.Notre aventure à Isolarmure nous permet donc de rencontreret sa femme, gérants du Dojo de la Maîtrise, ainsi que de nouveaux rivaux,et. Nous sentons que les personnages sont réellement travaillés, que ce soit leurs expressions faciales ou leur caractère qui amène une touche d’humour rafraîchissante.Au niveau des Pokémon, il y a de quoi être moins enthousiastes. Si les nouveaux légendaires,le petit ourson, et les deux versions de son évolution, sont réussis, le reste a de quoi laisser le joueur sur sa faim.GameFreak nous a promis l’ajout de nouveaux Pokémon, mais le pluriel n’est possible que parce qu'en plus des légendaires deux Pokémon exclusifs sont à retrouver dans le DLC :qui a une place particulière dans le scénario, mais qui a déjà été offert aux joueurs il y a quelques mois, et son évolutionUne centaine d’anciennes créatures ont été ajoutées au Pokédex, ce qui n’a pas manqué de raviver de vieilles rancœurs, le fameux Pokédex Gate qui avait secoué la communauté quand Épée et Bouclier avaient été annoncés avec moins de la moitié des Pokémon existants disponibles.Parmi les nouveautés, quelques objets viennent s’ajouter au jeu, comme la Branche Galanoa et lequi permettent de faire évoluer la nouvelle version de Ramoloss. On pourra aussi découvrir le, qui est une alternative au Multi Exp, permettant de gagner de l’expérience plus facilement, et diminuant encore la difficulté du DLC.C’est aussi le retour des, ces baies qui nous servaient à fabriquer des balls dans la deuxième génération de jeux Pokémon, Or et Argent. Pour certains, ce serait le présage d’une version Let’s Go Johto...Pour finir, l’île solitaire de l’Armure nous offre plusieurs dizaines de nouveaux vêtements qui raviront les fans de boutiques Pokémon.Finalement, les seules nouveautés apportées par ce DLC se comptent à peine sur les doigts d’une main. Nous pouvons citer la, qui n’est pas une alternative au curry, mais permet de donner la possibilité de Gigamaxer à un Pokémon qui n’en était pas capable contre 3 Maxi-champis qu’il faudra chercher sur l'île. Une nouveauté pratique pour les évolutions finales des Pokémon starters - Pyrobut, Gorythmic et Lezargus - qui ont le droit à leur propre forme Gigamax dans ce DLC.L’autre nouveauté qu’on retrouve au Dojo de la Maîtrise, c’est le, un robot qui peut nous apprendre de nouvelles capacités contre des objets particuliers.Enfin, il est désormais possible de demander au premier Pokémon de notre équipe de nous suivre et donc de marcher derrière nous, ce qui est une fonctionnalité appréciée par les joueurs, mais pas réellement nouvelle, celle-ci étant possible depuis Pokémon Jaune, en 2000.