Pokémon Épée et Bouclier : Zarude est le nouveau Pokémon fabuleux

Afin de célébrer au mieux le Pokémon Day, Nintendo a levé le voile sur le prochain Pokémon fabuleux à faire son arrivée dans la région de Galar.

Nintendo a présenté dans une courte vidéo, le Pokémon Vilain Singe de type Ténèbres/Plante, qui sera prochainement disponible dans Pokémon Épée et Bouclier. Cependant, ce dernier étant un, il ne pourra pas être récupéré comme la plupart des autres disponibles dans le titre. Il fera surement son arrivée par l’intermédiaire d'un événement spécial ou par le biais d'un cadeau mystère. De plus amples informations seront données prochainement à ce sujet et nous ne manquerons pas de vous les relayer.Concernant, comme nous vous le disions ci-dessus, il s'agit d'un, qui est de ce fait plutôt vulnérable face aux types Insecte, Combat, Vol, Glace ou encore Feu pour ne citer qu'eux. A contrario, il est particulièrement efficace contre les Pokémon de type Psy et Spectre via ses attaques de type Ténèbres et les Pokémon de type Eau, Roche ou encore Sol via ses attaques de type Plante. Comme précisé sur sa fiche , permettant d'éviter d'être empoisonné, brûlé, paralysé, endormie ou encore gelé si le temps est ensoleillé.Vous pouvez retrouver la brève présentation deen vidéo ci-dessous.Pour rappel, Pokémon Épée et Bouclier s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires . Uniquement disponible sur Nintendo Switch, si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût :