Pokémon Épée et Bouclier : Un joueur passe plus de 60 heures pour capturer un Pokémon spécifique

Un fan de Pokémon souhaitait commencer l'aventure avec Pokémon brillant bien spécifique, et cela lui a demandé près de 70 heures de jeu, rien que ça.

Les histoires en rapport avec les jeux vidéo sont parfois on ne peut plus originales, et celle racontée par un joueur, à savoir Épée et Bouclier , l'est encore plus. Ce dernier semble avoir perdutheboyzz0111 a raconté sur Reddit toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Comme vous devez certainement le savoir, tomber sur un Pokémon brillant, ou shiny, est relativement compliqué,. Cela s'est confirmé, puisque theboyzz0111 explique avoir mis, pour un peu plus deIl est important de noter que ce joueur a passé ses 70 premières heures à chercher ce Pokémon, puisqu'il ne voulait pas commencer son aventure sans l'avoir trouvé. Il aura donc fallu un peu moins de trois jours à cet utilisateur pour accomplir son objectif, lui ouvrant maintenant les portes dePour rappel, Pokémon Épée et Bouclier est disponible depuis ledernier, exclusivement sur la. Si vous hésitez à vous le procurer, vous pouvez toujours consulter notre test . Finalement, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût :