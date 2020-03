Pokémon Épée et Bouclier : Présentation du contenu de la première extension

Quelques mois après sa sortie en grande pompe sur Nintendo Switch, Pokémon Épée et Bouclier s'apprête à accueillir sa première extension.

Comme annoncé il y a de nombreuses semaines déjà, Pokémon Épée et Bouclier va bénéficier d'un Expansion Pass scindé en deux parties permettant aux dresseurs du monde entier d'. C'est donc par l'intermédiaire du dernier Nintendo Direct Mini en date que nous avons pu en apprendre plus sur le contenu et la date de publication de la première partie de ce pass :Ainsi, cette toute nouvelle île abritera un dojo permettant aux joueurs de maîtriser et d'accroître leurs compétences en matière de combat Pokémon. De plus,, une créature qu'il vous faudra apprivoiser afin de participer aux défis d'une des Tours des Deux Poings : en effet,. Une fois l'un des deux défis remportés, votre nouveau camarade évoluera en Shifours et maîtrisera à présentDe plus, la fin de votre aventure dans ces nouvelles contrées vous donnera la possibilité de faire évoluer le starter que vous aurez choisi, qu'il s'agisse de Lézargus, Pyrobut ou Gorythmic, vers sa forme Gigamax : ce qui donnera respectivement. Enfin, cette première partie intégrera bien évidemment dede votre personnage.Comme évoqué dans la bande-annonce ci-dessus,. La seconde partie, à savoir. Dans le cas où vous souhaiteriez vous procurer ce fameux Expansion Pass, sachez quePour rappel, Pokémon Épée et Bouclier est. Sachez que