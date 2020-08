Les joueurs recevront le Pass Couronne une fois qu'ils auront franchi la ville de Courroneige.

La fille de Dhilan s'appellerait Margaret (en anglais).

Dhilan serait le frère de Rosemary.

Les joueurs auront le choix de choisir l'un des trois Pokémon du Starter de Hoenn : Arcko, Poussifeu ou Gobou.

De nouveaux Pokémon légendaires de Galar pourront être capturés : Sulfura, Électhor et Artikodin.

Les joueurs devront capturer Zacian ou Zamazenta avant de rencontrer les autres Pokémon légendaires.

Pokémon exclusifs Les terres enneigées de la Couronne

Version Épée

Elekid

Draby

Griknot

Fossile Dôme

Fossile Griffe

Fossile Mâchoire

Raikou

Ho-Oh

Latios

Groudon

Dialga

Boréas

Reshiram

Xerneas

Solgaleo

Mouscoto

Katagami

Pierroteknik

Version Bouclier

Magby

Terhal

Minidraco

Fossile Nautile

Fossile Racine

Fossile Nageoire

Entei

Lugia

Latias

Palkia

Kyogre

Fulguris

Zekrom

Yveltal

Lunala

Cancrelove

Bamboiselle

Ama-Ama

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après la sortie en juin dernier du premier DLC de Pokémon Épée et Bouclier, L'île solitaire de l'Armure , les joueurs sont malheureusement restés un peu sur leur faim. Cependant,, et raviver un peu les passions.Selon une vidéo publiée sur YouTube par MudkipMemo , mais cela n'est pour le moment qu'une rumeur. En plus de cette probable date de parution,. Ainsi,Dans, les joueurs pourront retrouver. Cependant, il semblerait qu'il n'y aura plus de nouveaux Pokémon provenant de la région de Galar, mais d'autres éléments ont tout de même été listés :Comme dans la première extension, certains Pokémon seront exclusifs à la version Bouclier, et d'autres à la version Épée. Ainsi, les joueurs détenant la version Épée retrouveront :Les joueurs ayant en leur possession la version Bouclier pourront retrouver :Si leest bien prévu pour sortir ce 23 octobre, nous devrions très prochainement avoir de plus amples informations. Pokémon Épée et Bouclier est exclusivement disponible sur Nintendo Switch.