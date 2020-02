Pokémon Épée Bouclier : De nouveaux cadeaux mystères sont disponibles

Trois nouveaux codes sont disponibles sur Pokémon Épée et Bouclier depuis peu, octroyant chacun diverses récompenses.

Codes cadeaux mystères de janvier/février

KAMPFTEAM Récompenses → 20 PCo



GALAR Récompenses → 1 Capsule d'Argent



AREAS1LVESTRE Récompenses → 10 Honor Balls



Comment récupérer les cadeaux mystères de janvier/février sur Pokémon Épée Bouclier ?

Édition Épée → 47,98 € au lieu de 60 €

au lieu de 60 € Édition bouclier → 47,99 € au lieu de 60 €

Game Freak, en charge du développement de, propose une nouvelle fois des cadeaux à ses joueurs, lesquels sont récupérables en entrant un simple code. Après avoir proposé des balls gratuitement, le studio propose maintenant de PCo, de nouvelles Balls et une Capsule d'Argent à celles et ceux entrant lesci-dessous. Les seules conditions étant d'être connecté à internet et d'entrer lesavant la fin du mois de février.Les trois codes sont, naturellement, à entrer chacun leur tour.Pour les novices, sachez que les codes sont à entrer. Une foislancé, il faudra appuyer sur la touche du menu (X) et sélectionner «» il faudra ensuite cliquer sur «» et choisir «» et entrer ledit code. Il faudra répéter l'opération autan de fois que nécessaire. À noter queSi vous souhaitez profiter de ces codes nous vous conseillons de ne pas trop tarder, étant donné qu'ils sont disponibles jusqu'au 28 février 2020.Pour rappel, Pokémon Épée et Bouclier est disponible depuis ledernier, exclusivement sur la. Si vous hésitez à vous le procurer, vous pouvez toujours consulter notre test . Finalement, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût :