Pokémon Épée Bouclier : Comment augmenter le bonheur des Pokémon ?

Le bonheur des Pokémon est, pour certains, très important. Nous vous expliquons, dans notre article, comment l'augmenter rapidement et simplement.

Comment augmenter le bonheur dans Pokémon Épée et Bouclier ?

Les méthodes pour augmenter le bonheur de vos Pokémon

Effectuer des combats avec votre Pokemon.

Le garder parmi votre équipe active.

Cuisiner du curry pour votre Pokémon.

Jouer avec lui dans le Camping.

Donner des baies à votre Pokémon.

Donner des accélérateurs à votre Pokémon.

Lui donner un Grelot Zen, se trouvant à Kickenham.

Liste des Pokémon évoluant avec bonheur dans Pokémon Épée et Bouclier

Pichu

Mélo

Évoli

Goinfrex

Togepi

Rozbouton

Riolu

Chovsourir

Type:0

Frissonille

Dans Pokémon Épée et Bouclier, leest quelque chose d'essentiel pour faire évoluer certains Pokémon, puisqu'il faudra obligatoirement que celui-ci soit élevé, auquel cas vos Pokémon ne pourront pas évoluer.Si vous souhaitez compéter votre Pokédex il sera indispensable de savoir comment augmenter lede vos petites créatures. Si toutefois vous ne savez pas comment faire, sachez que vous êtes au bon endroit.Il existe bien évidemment plusieurs techniques. Vous aurez donc le choix en fonction de celle qui vous semble la plus simple ou la plus en adéquation avec vos plans. Notez tout de même que la solution la plus facile reste de laisser votre Pokémon dans votre équipe active.De plus, sachez que si vous capturez un Pokémon avec une Copain Ball ou une Luxe Ball, sonaugmentera plus vite. Nous vous conseillons donc de garder ces Balls pour des Pokémon nécessitant unimportant pour évoluer. Vous pouvez également vous rendre à Kickenham pour contrôler le bonheur de vos Pokémon.Si vous ne savez pas quels sont les Pokémon qui ont besoin d'unélevé pour évoluer, nous vous les avons listés ci-dessous.