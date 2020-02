Pokémon Épée Bouclier : Riolu, comment l'obtenir et le faire évoluer ?

Nous vous expliquons dans notre article comment obtenir Riolu et comme le faire évoluer avec Bonheur dans Pokémon Épée et Bouclier.

Comment capturer Riolu ? Riolu n'est pas le Pokémon le plus facile à capturer dans Pokémon Épée et Bouclier étant donné que plusieurs critères doivent être pris en compte.



Tout d'abord, il faut impérativement vous rendre dans la zone Coiffe du Géant, dans les Terres Sauvages. Autre condition indispensable, il faut que la grêle tombe (blizzard) pour avoir une chance de rencontrer Riolu.



Néanmoins, si vous n'avez pas cette météo et que vous ne souhaitez pas patienter, sachez que vous pouvez forcer les choses simplement en modifiant la date de votre Nintendo Switch, mais il faut savoir que certaines fonctionnalités ne pourront plus être disponibles durant un court laps de temps.



À noter que vous pouvez tout de même obtenir Riolu autrement qu'en le capturant. Vous pouvez l'obtenir en le faisant éclore, par le biais d'un échange ou via le Pokémon HOME si vous l'avez dans une précédente version.



Comment faire évoluer Riolu avec bonheur ? Maintenant que vous avez en votre possession Riolu, la plus grosse partie du travail a été faite, puisque vous n'aurez qu'à augmenter son bonheur.



Pour cela, il faudra, par exemple, faire des combats avec celui-ci, le garder au sein de votre équipe active, cuisinier du curry avec lui dans l'équipe, jouer avec lui dans le camping ou encore lui faire tenir un Grelot Zen, se trouvant à Kickenham lieu de la huitième Arène. Si vous souhaitez contrôler son bonheur, sachez que, toujours à Kickenham, se trouve un PNJ qu'il faudra aller voir.



Une fois son bonheur suffisamment haut, vous devrez augmenter d'un niveau votre Riolu pour qu'il évolue.