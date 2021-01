Pokémon Diamant et Perle : Le remake refait parler de lui, une annonce imminente ?

We can now confirm that Pokémon Diamond and Pokémon Pearl are coming this year to Nintendo Switch. https://t.co/1HQav5FFih — Centro Pokémon (@CentroPokemon) January 14, 2021

Il y a quelques semaines déjà, des bruits de couloir étaient venus nous indiquer qu'il était possible que Game Freak travaille sur le remake de Pokémon Diamant et Perle. Plus récemment, une autre rumeur, émanant d'une source fiable,L'information provient de CentroPokémon, qui a d'ailleurs précisé que, ce qui coïnciderait avec les 25 ans de la franchise (Pokémon Rouge et Bleu est sorti en février 1996 au Japon). Il avance également que le site diamondpearl.pokemon a, le temps d'un moment, été activé par erreur, ce qui donne du crédit à cette fuite.Bien évidemment, il faut prendre cela avec des pincettes tant que rien n'est officiel. Mais cela fait désormais plusieurs années que les spéculations quant à ce remake vont et viennent sur la toile, et pour cause,. De nombreuses personnes y ont fait leur premier pas grâce à sa sortie sur Nintendo DS en 2006 (2007 en Europe) et