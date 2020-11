Pokémon Diamant et Perle : Un remake serait prévu pour 2021

Vous allez l'avoir en Novembre prochain votre remake, arrêtez de vous plaindre. Et vous allez dire "omg Pokémon c'est la meilleure licence" — Kelios (@KeliosFR) November 22, 2020

Même si les derniers épisodes de la licence Pokémon ont dans l'ensemble été bien accueillis, à l'image de Pokémon Let's Go et Pokémon Épée et Bouclier, la communauté aimerait le remake de certains jeux, et plus particulièrement deSortis en 2007 (en Europe) sur Nintendo DS, ces deux opus ont marqué de nombreux joueurs et tiennent une place particulière dans le cœur de la communauté, qui aimerait bien voir débarquer un remake sur Nintendo Switch pour explorer de nouveau la région de Sinnoh. Plusieurs rumeurs affirmaient que The Pokémon Company travaillait bel et bien sur un tel projet, rumeurs qui s'amplifient aujourd'hui, puisque Kelios avance via Twitter que ce. S'il ne donne pas plus de détail, sachez que ce dernier est une source assez fiable, puisqu'il a, par le passé, donné plusieurs informations qui se sont avérées par la suite.Une annonce de, année qui sera pour rappel marquée par le 25e anniversaire de la licence, puisque le premier jeu est sorti en 1996. Nous devrions également voir débarquer l'année prochaine le MOBA Pokémon, nommé Pokémon Unite , lequel avait été annoncé en juin dernier.