Pokemon Écarlate & Pokémon Violet : Une nouvelle championne d'arène et un Pokémon dévoilés

Alors quesort dans quelques semaines, au moment où nous écrivons ces lignes, la communication autour du soft s'intensifie. Il y a plusieurs jours maintenant, The Pokémon Company avait présenté un nouveau Pokémon (Farigiraf) ainsi que les nouvelles fonctionnalités prévues pour cet opus. Or, ce n'est pas tout.En effet, récemment, le studio de développement et l'éditeur en charge de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet ont dévoilé des, une championne d'arène, et quant à. Ainsi, nous apprenons que Mashyyn est laet est populaire grâce à son émission intitulée « Les Machins de Mashynn ». Appelée la « Streameuse Survoltée », Mashynn est spécialiste du type Électrik.Elle est, d'ailleurs, accompagnée d'de ce type. La description dudit Pokémon est la suivante : « Lorsqu'Ampibidou allonge et contracte son corps élastique, son organise qui ressemble à un nombril génère une quantité d'électricité colossale. Les organes semblables à des yeux situés sur les côtés de sa tête projettent ensuite cette charge électrique. Ses véritables yeux sont en réalité petits et adorables ». Selon les informations partagées, Ampibidou possède: « Statik » et « Grecharge ». Ce dernier talent lui permet de « se charger d'électricité lorsqu'on l'attaque, ce qui augmente la puissance de sa prochaine capacité de type Électrik ».Pour rappel, Pokémon Écarlate & Violet arrive le 18 novembre, en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous vous demandez quelles sont les différences entre les deux versions, sachez que nous avons concocté un article récapitulatif à ce sujet.