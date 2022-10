Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : Un nouveau Pokémon et de nouvelles fonctionnalités présentés

Pokémon Écarlate & Pokémon Violet fait le plein d'infos

Un nouveau Pokémon et la machine à CT

La tête noire de sa queue et sa tête principale ont fusionné suite à son évolution. Les pouvoirs de Farigiraf sont renforcés par la synchronisation de ses deux cerveaux. Il peut ainsi émettre des ondes psychiques depuis ses antennes. Farigiraf est toujours sur ses gardes, et il peut détecter n'importe quel danger en un instant. Cependant, son corps est très souvent incapable de réagir aussi vite que ses deux cerveaux

De nouvelles activités présentées

The Pokémon Company et Game Freak dévoilent, régulièrement, de nouvelles informations concernant, qui doit arriver au cours du mois de novembre 2022. Récemment, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont partagé une longue bande-annonce, présentant deetEn plus de Taupikeau , les joueurs et les joueuses pourront découvrirsur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet. Il s'agit de « Farigiraf » (évolution de Girafarig), de type Normal/Psy. Ce dernier appartient à la catégorie Pokémon Long-Cou et possède « Armure Candace » et « Ruminant » comme talents. Sa description officielle nous permet d'en savoir un peu plus. D'ailleurs, la voici :De plus, sur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, nous pourrons créer nos propres CT (Capsule Technique) grâce à, et ce en échange de Points Ligue (PL) et de quelques « échantillons laissés par les Pokémon sauvages après un combat ».Par ailleurs, cette nouvelle bande-annonce présente, dontou encore. En effet, sur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, il sera possible de toiletter les Pokémon « afin non seulement de les nettoyer, mais aussi de restaurer leurs Points de vie et ainsi renforcer les liens d'amitié qu'ils entretiennent avec leur Dresseur ou Dresseuse ».Finalement, les joueurs et les joueuses pourront. Durant cette activité, chacun pourra personnaliser sa mise en place (verres, bouteilles, nappes, etc.) et pourra confectionner son propre sandwich, en sélectionnant la garniture et les condiments. D'ailleurs, les sandwichs permettront de restaurer la santé des Pokémon, mais aussi d'obtenir des buffs.Pour rappel, Pokémon Écarlate & Violet arrive le 18 novembre, en exclusivité sur Nintendo Switch.