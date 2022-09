Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : Taupikeau, un nouveau Pokémon, révélé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Devant débarquer au mois de novembre 2022,est très attendu par les joueurs et les joueuses, qu'ils soient fans de la franchise ou bien nouveaux venus. Régulièrement, The Pokémon Company, dévoile de nouvelles informations au sujet du soft. Il y a peu de temps, nous en avons ainsi appris un peu plus quant à l'activité « Chasse au Trésor » . Mais, ce n'est pas tout.En effet, The Pokémon Company a, récemment, annoncé qu'pourra être découvert sur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, et ce plus précisément dans la région de Paldea. Il s'agit de Taupikeau, qui ressemble fortement à Taupiqueur mais appartient, en réalité, à « une espèce entièrement distincte ». D'après sa description, Taupikeau est « doté d'un odorat exceptionnellement fin » et « est capable de détecter des odeurs à plus de vingt mètres ». Taupikeau appartient à la catégorie Pokémon Congre et est du type Eau.Pour l'occasion, un trailer de présentation, d'une durée inférieure à une minute, a été partagé et montre à quel point Taupikeau est différent de Taupiqueur. Cette courte séquence permet également d'avoir un bref aperçu des attaques dudit Pokémon.Pour finir, rappelons que Pokémon Écarlate & Pokémon Violet arrive le 18 novembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Selon les dernières informations partagées, à retrouver sur la page dédiée au jeu sur le Nintendo eShop, le titre devrait peser, environ, 10 Go