Pokémon Écarlate & Pokémon Violet fait le plein de nouvelles informations

Très attendu par les joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise,doit débarquer en novembre, et ce en exclusivité sur Nintendo Switch. D'ailleurs, très régulièrement, nous avons le droit à de nouvelles informations au sujet du titre. Comme aujourd'hui, grâce àrécemment, partagé par The Pokémon Company International et Nintendo.Cette nouvelle communication visuelle sur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet met en avant. Une activité dite extrascolaire, se déroulant dans un monde ouvert peuplé de Pokémon et personnages, divisée en trois intrigues : « la voie du Maître », « un parfum de légende » et « Objectif Stardust ». La voie du Maître nous invitera à affronter différents combattants et faire le tour des Arènes, pour atteindre le rang Maître. Via Objectif Stardust, nous serons amenés à défier la Team Star. Finalement, nous pourrons aller chercher et collecter des ingrédients rares, par le biais de la deuxième intrigue.Par ailleurs, Pokémon Écarlate & Pokémon Violet proposera aux joueurs de découvrir, tels que Carmadura (Écarlate), Malvalame (Violet) ou encore Carparoi. De plus, grâce à, nous pourrons demander à l'un de nos Pokémon d'aller chercher divers objets présents dans les alentours.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sort le 18 novembre prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch. Le poids du jeu est d'ores et déjà connu.