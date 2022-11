Pokémon Écarlate & Pokémon Violet s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires en trois jours

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le nouvel opus Pokémon, soit, est sorti il y a peu de temps sur la console hybride de Nintendo. Le titre est un véritable succès commercial, à en juger par les derniers chiffres dévoilés.En effet, Nintendo a, récemment, annoncé que, dans le monde entier, et ce en seulement trois jours. Remarquons que sur ces 10 millions, 4,05 millions d'exemplaires se sont vendus au Japon. Il y a, d'ailleurs, de fortes chances que cette statistique évolue et grimpe encore dans les prochaines semaines. Ainsi, Pokémon Écarlate & Pokémon Violet établit, celui duPour rappel, sur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet, les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer et capturer de nouveaux Pokémon dans la grande région de Paldea, dont les légendaires Koraidon et Miraidon, pour ne citer que ces deux exemples. Le titre propose également de nombreuses activités, notamment les raids Tétacristal . Les starters disponibles sur les deux versions sont Poussacha, Coiffeton et Chochodile est disponible, en exclusivité sur Nintendo Switch, depuis le 18 novembre 2022. Si vous débutez votre aventure sur le titre, sachez que nous avons préparé des guides qui pourraient vous aider.