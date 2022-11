Pokémon Écarlate/Violet : Quel starter choisir entre Poussacha, Chochodile et Coiffeton ?

Les starters de Pokémon Écarlate/Violet

Poussacha Catégorie → Pokémon Chat Plante Type → Plante De nature capricieuse, le Pokémon Chat Plante aime attirer l'attention. Il possède comme talent « Engrais ».

Évolution au niveau 16 et 36.

Chochodile Catégorie → Pokémon Croco Feu Type → Feu Le Pokémon Croco Feu est de tempérament décontracté et aime aller à son rythme. Il possède comme talent « Brasier ».

Évolution au niveau 16 et 36.

Coiffeton Catégorie → Pokémon Caneton Type → Eau Le Pokémon Caneton a un caractère sérieux et est particulièrement soigneux. Il possède comme talent « Torrent».

Évolution au niveau 16 et 36.

Quel starter Pokémon Écarlate/Violet choisir ?

Comme lors de toute nouvelle aventure, d'importants choix s'offriront à vous.ne déroge, bien évidemment, pas à la règle et vous demandera de jeter votre dévolu sur l'une des trois créatures proposées par le professeur Olim ou Turum. Bien sûr, chacune d'entre elles présente des avantages, mais aussi des inconvénients, qu'il faudra prendre en compte puisque lechoisi dictera le ton de vos premières heures d'aventure.semble être le starter le plus puissant des trois, le Pokémon étant un type Feu, toujours intéressant, et possède de nombreuses forces, notamment en étant fort défensivement et offensivement. De plus (attention aux spoilers avec la phrase qui suit), l'évolution finale devrait proposer le type Fantôme, le rendant encore plus puissant.Mais si vous n'êtes pas un adepte du type Feu, alors vous pouvez vous pencher sur, Pokémon de type Plante et surtout capable de se montrer redoutable face au type Eau, très présent dans Écarlate et Violet. Enfin,reste un choix intéressant pour celles et ceux qui apprécient les Pokémon de type Eau, mais semble être le moins intéressant à choisir des trois pour celles et ceux qui souhaitent parfaitement débuter sur le dernier Pokémon.Pour conclure, il est important de mentionner que, quoi qu'il en soit, les troisproposés sont, dans l'ensemble,. De ce fait, vous pourrez, sans aucun souci, faire votre choix en ne vous basant que sur l'aspect visuel de chaque Pokémon.