Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : Des détails sur les raids Téracristal

Des détails sur les raids événementiels et au cristal noir

Du 2 au 4 décembre

Du 16 au 18 décembre

Sur, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de participer à. À ce sujet, de nouvelles informations viennent d'être dévoilées : nous aurons accès à des raids Téracristal événementiels et d'autres s'annonçant plus difficiles.En effet, en interagissant avec des cristaux noirs, positionnés aux quatre coins de la région de Paldea, les joueurs pourront accéder aux raids intitulés. Ce sera ainsi l'occasion de rencontrerque ceux présents dans les raids ordinaires et d'obtenir « de bien meilleures récompenses ». Pour autant, afin d'y participer, il faudra avoir « terminé certains événements après la fin du jeu ». De plus, ces raids devraient proposer une certaine difficulté.D'ailleurs, c'est Dracaufeu (doté de l'Insigne Surpuissant et de type Téracristal Dragon) qui apparaîtra en premier dans les Raids Téracristal au cristal noir. Le fameux Pokémon, non présent dans la région de Paldea, sera disponible via ces raids, selon deux périodes :Par ailleurs, desauront lieu sur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet. Le premier concerne Évoli et se déroulera du 25 au 27 novembre. Pour rappel, les raids peuvent être parcourus à plusieurs (jusqu'à quatre joueurs, au total).arrive le 18 novembre, en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous vous demandez quelles sont les différences entre les deux versions, sachez que nous avons concocté un article récapitulatif à ce sujet.