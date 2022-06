Pokémon Écarlate & Pokémon Violet partage sa date de sortie et de nouvelles images

Une date de sortie et un nouveau trailer

Annoncé en février 2022,. Doté de nombreuses nouveautés, The Pokémon Company nous avait donné rendez-vous en ce 1juin pour en apprendre un peu plus sur son contenu, ses possibilités et, surtout, sa date de sortie. Nous n'avons pas été déçus.Concernant la date de sortie de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet , nous n'allons pas tourner autour du pot plus longtemps. Comme attendu, nous en profiterons en fin d'année,. Les deux versions se rendront disponibles uniquement sur Nintendo Switch.En parallèle, de nouvelles informations ont été partagées, via le trailer. Par exemple, selon la version choisie,, une première pour la franchise. Dans la même idée, votre personnage aura une tenue différente, qui varie avec la version. Pour ce qui est des personnes rencontrées, comme Menzi, votre camarade et amie, cela ne changera pas. Cette dernière vous permettra d'en apprendre bien plus sur ce monde et les Pokémon qui l'habitent.Le gameplay sera aussi chamboulé avec Pokémon Écarlate & Pokémon Violet,, comme cela avait été révélé lors de son annonce. Vous ne serez plus obligé de suivre le scénario principal et pourrez vaquer à vos occupations et explorer. En outre,, pour « profiter des activités emblématiques de la série, telles que l'échange et le combat de Pokémon, mais aussi explorer les différents lieux de la région avec d'autres joueurs ».Enfin, pour conclure, nous avons pu découvrir, l'un étant assez spécial, comme nous le voyons à la fin du trailer. Pour ce qui est des starters, rappelons qu' ils ont déjà été dévoilés par les développeurs Rendez-vous le 18 novembre pour découvrir Pokémon Écarlate & Pokémon Violet , en exclusivité sur Nintendo Switch.