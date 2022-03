Pokémon Écarlate/Violet : Les starters dévoilés

Les starters de Pokémon Écarlate/Violet

Poussacha Catégorie → Pokémon Chat Plante Type → Plante De nature capricieuse, le Pokémon Chat Plante aime attirer l'attention. Il possède comme talent « Engrais ».

Chochodile Catégorie → Pokémon Croco Feu Type → Feu Le Pokémon Croco Feu est de tempérament décontracté et aime aller à son rythme. Il possède comme talent « Brasier ».

Coiffeton Catégorie → Pokémon Caneton Type → Eau Le Pokémon Caneton a un caractère sérieux et est particulièrement soigneux. Il possède comme talent « Torrent».

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans la foulée de l'annonce de Pokémon Écarlate et Violet, The Pokémon Company et Game Freak ont révélé, lesquels sont, bien évidemment, inédits. Comme toujours, nous aurons le droit à trois starters, avec trois types différents. Cela ne bouleversera pas les amateurs des jeux Pokémon, contrairement au gameplay, qui sera davantage en monde ouvert, à la manière d'Arceus.Nous vous proposons un petit récapitulatif, si vous souhaitez, d'ores et déjà, prendre connaissance de choix qui s'offrira à vous au début de cette nouvelle aventure, qui arrivera en fin d'année 2022.Ces trois Pokémon ont très vite attiré l'attention de la communauté, notamment Coiffeton, qui s'est retrouvé au centre de quelques memes. Nous en saurons un peu plus à propos de ces starters d'ici quelques semaines.Concernant, leur sortie est pour le moment programmée pour la fin de l'année 2022 sur Nintendo Switch, sans plus d'informations pour le moment. Il nous proposera un large monde ouvert, qu'il sera possible d'explorer avec les différentes villes qui s'intègrent naturellement au paysage. Aucune transition entre ces lieux ne devrait exister, apportant une certaine fluidité à l'exploration. Quant aux Pokémon, ces derniers seront totalement libres, et pourront être croisés à tout moment.