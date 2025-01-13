Pokémon Écarlate et Violet : Deux nouveaux événements prévus pour le mois de janvier

Amis dresseurs, préparez-vous à remplir votre Pokédex avec deux événements en jeu qui arriveront simultanément dans Pokémon Écarlate et Violet.
Pour captiver les dresseurs de tous âges, les jeux Pokémon Écarlate et Violet
proposent régulièrement des événements temporaires mettant à l'honneur certaines créatures. Ainsi, fin 2024, les joueurs ont eu l'opportunité de capturer un Pokémon légendaire extrêmement rare et convoité : un Rayquaza chromatique
. Début 2025, des Pokémon serpents sont apparus en masse
pour célébrer le Nouvel An chinois.
Dans la lignée de ces événements, The Pokémon Company a prévu de nouvelles activités en janvier 2025. Exceptionnellement, ce n'est pas un mais deux événements qui se dérouleront en jeu à la même période
. Lors de ces derniers, vous pourrez d'ailleurs ajouter à votre Pokédex un dragon au très long cou et un flamant rose danseur.
Participez à un Raid Téracristal et à une apparition massive dans Pokémon Écarlate et Violet
Le premier événement est un Raid Téracristal 5 étoiles mettant à l'honneur Noadkoko d'Alola.
En temps normal, il est possible de rencontrer ce Pokémon aux faux airs de palmiers dans le biome côtier du Terra-Dôme. De fait, il est impératif de posséder le DLC « Le trésor enfoui de la Zone Zéro » pour capturer ce Pokémon. Cependant, cet événement sera l'occasion pour celles et ceux qui ne possèdent pas l'extension d'ajouter ce Noadkoko à leur Pokédex.
Vous pourrez donc rencontrer ce Pokémon dans la région de Paldea. De plus, il possédera l'amélioration Téracristal de type Dragon.
Noadkoko d'Alola pourra donc être un allié de taille dans certains combats à venir, si vous parvenez à le capturer. En effet, le Pokémon sera de niveau 75
. Afin d'augmenter vos chances de victoire, préparez une équipe comprenant de nombreux Pokémon de type Fée.
Le deuxième événement organisé sera une apparition massive de Flamenroule.
Contrairement à Noadkoko d'Alola, les dresseurs peuvent rencontrer ce Pokémon dans de nombreux recoins de Paldea. Mais l'apparition massive augmentera les chances de croiser une version chromatique (également appelée Shiny)
. Ne manquez donc pas cette opportunité si vous aimez collectionner les variantes des célèbres petits monstres.
Le Raid Téracristal et l'apparition massive seront accessibles à tous les joueurs de Pokémon Écarlate et Violet à partir du 16 janvier.
Ces deux événements termineront au même moment, le 19 janvier 2025.
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