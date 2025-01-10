Pokémon Écarlate et Violet : Un événement organisé pour célébrer l'Année du Serpent

Afin de célébrer le Nouvel An chinois et le signe à l'honneur en 2025, les Pokémon serpents vont apparaître en masse dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.
L'approche des festivités du Nouvel An chinois est l'occasion pour les jeux Pokémon de proposer aux dresseurs des événements thématiques inspirés du signe de l'année.
Une apparition massive de Pokémon de type Dragon, clin d'œil à l'année du Dragon, avait ainsi été organisée en début d'année 2024. Pour 2025, les opus Écarlate et Violet perpétuent la tradition.
Si les célébrations officielles du Nouvel An chinois ne débuteront que le 29 janvier prochain, le signe de l'année est lui déjà connu : il s'agit du serpent. Mais les Pokémon serpents ont décidé de prendre de l'avance sur le calendrier et d'apparaître en masse, pour le plus grand bonheur des dresseurs et des chasseurs de Shinys.
Des serpents hauts en couleur à l'honneur pour quelques jours dans Pokémon Écarlate et Violet
Depuis le 10 janvier 2025, les jeux Pokémon Écarlate et Violet
accueillent un événement de type « Apparition massive ».
Organisés de manière occasionnelle, ils permettent à tous les dresseurs, quel que soit leur niveau de capturer un type de Pokémon spécifique. Pour célébrer l'année du Serpent, les Pokémon qui apparaissent plus fréquemment dans la nature sont Abo, Séviper et Dunaja.
Cependant, les Pokémon serpents ne seront pas accessibles partout
. Vous pourrez rencontrer Dunaja dans tout Paldea, mais Abo ne pourra être rencontré que dans la région de Septentria. Quant à Séviper, vous devrez vous rendre à l'Institut Myrtille pour le capturer. De fait, vous devrez impérativement posséder le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro
pour voir les apparitions massives de ces deux Pokémon. Vous devrez également vous connecter à l'onglet Actus Poké Portail,
puis sélectionner « Recevoir les actus Poké Portail » pour voir ces apparitions massives sur votre carte.
Si vous souhaitez ajouter ces serpents à votre Pokédex ou croiser une version chromatique de ces derniers, ne tardez pas. En effet, l'événement " Apparition massive de Pokémon serpents » est accessible depuis le 10 janvier à 1h00 et restera actif jusqu'au 13 janvier à 00h59 heure française.
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