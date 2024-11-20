Pokémon Écarlate et Violet : Tentez de capturer un Rayquaza shiny Téracristal

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 novembre 2024 à 14h38
Pour Noël 2024, The Pokémon Company va offrir un cadeau incroyable aux joueurs des versions Écarlate et Violet de Pokémon : la possibilité d'ajouter un Rayquaza shiny à leur équipe.
Pokémon Écarlate et Violet : Tentez de capturer un Rayquaza shiny Téracristal
Sur les 1008 Pokémon imaginés depuis les débuts de la franchise, plusieurs noms reviennent chez les dresseurs. Pour beaucoup d'entre eux, leur Pokémon préféré est Pikachu, Dracaufeu, Lucario, Amphinobi ou une des Évolitions. Mais une créature légendaire apparait régulièrement dans les classements proposés au fil des ans : Rayquaza. Mascotte de la version Émeraude, il est censé descendre sur Terre pour stopper le combat opposant Groudon à Kyogre. L'obtenir dans les jeux les plus récents de la franchise comme Pokémon Écarlate et Violet reste toutefois difficile, surtout en version Chromatique (ou Shiny). 

Un Rayquaza chromatique Téracristal sous le sapin des joueurs de Pokémon Écarlate et Violet

The Pokémon Company a annoncé le 18 novembre dernier l'arrivée d'un événement Téracristal mettant Rayquaza à l'honneur. Cependant, le dragon légendaire apparaitra exceptionnellement dans sa forme chromatique, car elle rend hommage à la série animée Pokémon: Les Horizons. En effet, une partie de l'intrigue est liée à la découverte de ce Pokémon shiny, visible dans plusieurs épisodes. L'annonce du raid a donc tout pour ravir les passionnés de la série, les collectionneurs de Pokémon chromatiques ainsi que les dresseurs et dresseuses qui n'ont pas encore capturé Rayquaza.

Miniature vidéo

Vous pourrez tenter de capturer Rayquaza chromatique en participant à des raids Téracristal 5 étoiles dédiés. Cependant, les joueurs ne pourront obtenir qu'un seul Rayquaza shiny par sauvegarde. Toutefois, cette opportunité unique attirera surement de nombreux dresseurs, d'autant que l'événement prend des allures de cadeau de Noël.

rayquaza-shiny

En effet, les raids « Rayquaza chromatique apparait » seront accessibles du 20 décembre 2024 à 00h00 UTC au 5 janvier 2025 à 23h59 UTC. Même s'il peut revenir dans le futur, ne manquez pas cette occasion de défier le maître des cieux paré de sa robe noire.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Écarlate et Violet promet une année 2026 sous le signe des Starters 7 étoiles
Pokémon Écarlate et Violet 06 janvier 2026

Pokémon Écarlate et Violet promet une année 2026 sous le signe des Starters 7 étoiles

Après une année 2025 mettant les dragons à l'honneur, les jeux Pokémon Écarlate et Violet vont faire briller tous vos starters préférés à travers une série d'événements à ne pas manquer.
Pokémon Écarlate et Violet amène un dragon aquatique dans les raids Téracristal 7 étoiles
Pokémon Écarlate et Violet 17 novembre 2025

Pokémon Écarlate et Violet amène un dragon aquatique dans les raids Téracristal 7 étoiles

Dresseurs de Paldea, un nouveau défi vous attend dans les raids Téracristal 7 étoiles de Pokémon Écarlate et Violet ! Préparez les bottes car vous allez rencontrer un Pokémon gluant qui aime l'eau.
Pokémon Écarlate et Violet : Obtenez gratuitement des Shiny légendaires, mais ne tardez pas !
Pokémon Écarlate et Violet 23 septembre 2025

Pokémon Écarlate et Violet : Obtenez gratuitement des Shiny légendaires, mais ne tardez pas !

Une belle surprise arrive en France pour les joueurs de Pokémon. Ne manquez pas une occasion unique d'ajouter des variantes chromatiques des Pokémon légendaires de Pokémon Écarlate et Violet à votre collection !

commentaire (0)