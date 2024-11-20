Pokémon Écarlate et Violet : Tentez de capturer un Rayquaza shiny Téracristal

Pour Noël 2024, The Pokémon Company va offrir un cadeau incroyable aux joueurs des versions Écarlate et Violet de Pokémon : la possibilité d'ajouter un Rayquaza shiny à leur équipe.
Sur les 1008 Pokémon imaginés depuis les débuts de la franchise, plusieurs noms reviennent chez les dresseurs. Pour beaucoup d'entre eux, leur Pokémon préféré est Pikachu, Dracaufeu, Lucario, Amphinobi ou une des Évolitions. Mais une créature légendaire apparait régulièrement dans les classements proposés au fil des ans : Rayquaza. Mascotte de la version Émeraude,
il est censé descendre sur Terre pour stopper le combat opposant Groudon à Kyogre. L'obtenir dans les jeux les plus récents de la franchise comme Pokémon Écarlate et Violet
reste toutefois difficile, surtout en version Chromatique (ou Shiny).
Un Rayquaza chromatique Téracristal sous le sapin des joueurs de Pokémon Écarlate et Violet
The Pokémon Company a annoncé le 18 novembre dernier l'arrivée d'un événement Téracristal mettant Rayquaza à l'honneur.
Cependant, le dragon légendaire apparaitra exceptionnellement dans sa forme chromatique
, car elle rend hommage à la série animée Pokémon: Les Horizons. En effet, une partie de l'intrigue est liée à la découverte de ce Pokémon shiny, visible dans plusieurs épisodes. L'annonce du raid a donc tout pour ravir les passionnés de la série, les collectionneurs de Pokémon chromatiques ainsi que les dresseurs et dresseuses qui n'ont pas encore capturé Rayquaza.
Vous pourrez tenter de capturer Rayquaza chromatique en participant à des raids Téracristal 5 étoiles dédiés
. Cependant, les joueurs ne pourront obtenir qu'un seul Rayquaza shiny par sauvegarde. Toutefois, cette opportunité unique attirera surement de nombreux dresseurs, d'autant que l'événement prend des allures de cadeau de Noël.
En effet, les raids « Rayquaza chromatique apparait » seront accessibles du 20 décembre 2024 à 00h00 UTC au 5 janvier 2025 à 23h59 UTC
. Même s'il peut revenir dans le futur, ne manquez pas cette occasion de défier le maître des cieux paré de sa robe noire.
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