Pokémon Champions lancé dans quelques jours, sa date de sortie est enfin connue

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 mars 2026 à 15h47
Lors du Pokémon Présents du 27 février dernier, les joueurs apprenaient que Pokémon Champions sortirait officiellement courant avril. Mais la date de sortie définitive est désormais connue et les vacances risquent d'être riches en combats de monstres !
Pokémon Champions lancé dans quelques jours, sa date de sortie est enfin connue
Amateurs de combats de Pokémon, la date que vous attendiez tous est enfin dévoilée. Apparu lors du Pokémon Presents 2026, Pokémon Champions est la prochaine sortie majeure de la franchise aux petits monstres, juste après le raz-de-marée Pokémon Pokopia.

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Pendant la journée dédiée à Pikachu et ses amis, il avait été confirmé que le titre sera disponible courant avril. Le 24 mars 2026, Nintendo et The Pokémon Company ont communiqué la date officielle de lancement du jeu, qui arrivera juste à temps pour les vacances de printemps.

Début des combats prévu le 8 avril prochain

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Nintendo France a révélé dans une publication partagée sur X/Twitter que Pokémon Champions serait disponible à partir du 8 avril 2026. Ce dernier sera jouable sur Nintendo Switch, mais également sur Nintendo Switch 2 avec une mise à niveau gratuite pour les joueurs concernés ainsi que sur les supports iOS et Android.


Rappelons que ce nouveau titre sera free-to-play mais inclura des fonctionnalités premium payantes. Pour célébrer ce lancement très attendu par la communauté, le site officiel de Pokémon précise qu'un pack exclusif sera proposé à l'achat dès le 8 avril prochain. Il est mentionné que « ce pack comprendra le jeu de base et s'accompagne d'avantages en jeu tels que des emplacements supplémentaires pour stocker vos Pokémon, une musique de combat supplémentaire et plus encore. »

Combattez avec les Méga-évolutions des starters de Légendes Pokémon: Z-A dans Pokémon Champions

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En complément de l'annonce, une vidéo de présentation de plus de 6 minutes a été publiée sur la chaine YouTube de Nintendo. Celle-ci résume rapidement le gameplay du jeu, ses différentes fonctionnalités et les Pokémon que les joueurs pourront ajouter à leur équipe.

Pour accompagner cette annonce, Pokémon Champions confirme qu'il sera possible d'appeler sur le terrain Méga-Méganium, Méga-Roitiflam et Méga-Aligatueur. Les 3 Pokémon bénéficieront d'ailleurs de capacités uniques qui seront redoutables pour mettre K.O vos adversaires. 

Miniature vidéo

Alors petits et grands dresseurs, préparez-vous à l'arrivée imminente de Pokémon Champions ! Ferez-vous partie des premiers joueurs à lancer des combats dans ce nouveau jeu ? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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