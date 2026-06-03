Pokémon Champions sera disponible sur mobiles dans quelques jours

Disponible uniquement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 jusqu'à présent, Pokémon Champions rassure les joueur sur mobiles : leur version arrive très bientôt !

Depuis les débuts de Pokémon Champions le 8 avril dernier, les amateurs de combats et de stratégies sont ravis. Le nouveau titre gratuit de la franchise permet aux petits et aux grands dresseurs de s'affronter dans des matchs dynamiques et sans latence en faisant appel à leurs créatures préférées.

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Lors de son officialisation, il avait été précisé que Pokémon Champions serait jouable sur les consoles de Nintendo, mais aussi sur supports mobiles. En avril dernier, une fuite suggérait que la version mobile arriverait en juin sur les différents stores. Le 3 juin 2026, The Pokémon Company a dévoilé sa date de sortie définitive, confirmant ainsi les rumeurs.

Lancement prévu le 17 juin avec une surprise

La version mobile de Pokémon Champions sera disponible sur les appareils iOS et Android dès le 17 juin 2026. Mais les dresseurs les plus impatients peuvent d'ores et déjà se pré-inscrire sur leur support préféré. Pour célébrer cet événement, The Pokémon Company va lancer une campagne promotionnelle avec un cadeau très pratique pour les nouveaux joueurs.

Dès le 17 juin, les joueurs qui se connecteront au jeu pourront obtenir un Raichu, une Raichuïte X et une Raichuïte Y en consultant leur boîte aux lettres. Notons que cette offre n'est pas uniquement réservée aux joueurs de la version mobile. Si vous possédez un compte Pokémon Champions sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, vous pourrez également recevoir ce Raichu. L'offre promotionnelle sera disponible en jeu jusqu'au 2 septembre 2026.

D'autres nouveautés confirmées dans Pokémon Champions

En plus de Raichu et de ses Méga-évolutions, Pokémon Champions va accueillir de nouvelles fonctionnalités dans les prochaines semaines. Il est déjà confirmé que de nouvelles méga-évolutions pourront participer aux combats et que la prise en charge inter-plateforme est confirmée. Vous pourrez donc défier tous vos amis, quel que soit leur support de prédilection.

Rappelons pour conclure que Pokémon Champions est téléchargeable gratuitement mais qu'il propose des options payantes.