Pokémon Champions révèle par erreur sa date de sortie sur mobiles

Lors de sa révélation, il avait été précisé que Pokémon Champions serait jouable sur Nintendo Switch, sur Nintendo Switch 2 et sur supports mobiles. Si les versions consoles sont déjà disponibles, un indice dévoile la fenêtre de sortie des versions iOS et Android.

Une fuite sur Pokémon Champions dévoilée par un site officiel ?

According to the Pokémon Korea website, Pokémon Champions for mobile launches in June. pic.twitter.com/K0O2KctupL — Centro LEAKS (@CentroLeaks) April 7, 2026

Une sortie estivale (presque) officielle qui doit encore être confirmée

Nouveau jeu gratuit de la licence aux petits monstres,est enfin disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Dans cette nouvelle aventure, les dresseurs créent leur équipe de rêve et défient d'autres joueurs pour prouver qu'ils sont des maîtres Pokémon.Destiné à rejoindre la scène compétitive,. Cependant, ces versions ne sortent pas en même temps que celles sur consoles. Jusqu'à présent, peu d'informations sur ce sujet ont été partagés. Mais des regards avisés ont notéL'information a été relayée par l'insider Centro Leaks sur son compte X/Twitter. Le compte réputé pour la fiabilité de ses sources concernant l'univers de Pokémon a partagé une capture d'écran. Dans celle-ci, il est précisé que, sans date plus précise à l'heure actuelle.Centro Leaks a donné d'autres précisions sur ces versions, indiquant qu'ils s'agiraitSeul l'interface pourra être légèrement retravaillé afin d'être jouable facilement sur un smartphone ou une tablette.Même s'il semble s'agir d'informations officielles, il faut maintenantMais si cette fuite est vraie, les joueurs mobiles n'auront pas à patienter très longtemps avant de tester Pokémon Champions sur leur support de prédilection.Cependant, allez-vous attendre les versions iOS et Android ou ferez-vous partie des premiers joueurs des versions Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 ? Partagez votre avis et votre partenaire de combat préféré dans les commentaires juste en dessous.