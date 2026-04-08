Pokémon Champions : Obtenez gratuitement un Pokémon très puissant pour le lancement du jeu

Pokémon Champions, développé par The Pokémon Company, est sorti le 8 avril 2026 sur Switch. Ce simulateur de combats stratégiques gratuit centralise les compétitions officielles de la licence. En mettant l'accent sur les combats classés, le retour de la Méga-Évolution et une personnalisation poussée via les Points de Victoire, il offre une expérience purement compétitive accessible sur console et prochainement sur mobiles.