Pokémon Champions : Obtenez gratuitement un Pokémon très puissant pour le lancement du jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 avril 2026 à 17h27
Pour célébrer les débuts de Pokémon Champions et pour inciter les curieux à télécharger le titre, une campagne de distribution gratuite vient d'être lancée et elle vous permet d'obtenir un célèbre Pokémon issu de la première génération.
Pokémon Champions : Obtenez gratuitement un Pokémon très puissant pour le lancement du jeu
Amateurs de combats de monstres, préparez-vous à des duels enflammés dans Pokémon Champions. Le nouveau titre free-to-play dérivé de la célèbre franchise est officiellement disponible depuis le 8 avril 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. 

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Si ses versions mobiles arriveront plus tard dans l'année, les joueurs possédant un compte Pokémon HOME peuvent d'ores et déjà transférer certains de leurs compagnons préférés dans ce nouveau jeu. Mais pour étoffer votre équipe, The Pokémon Company vous offre une belle surprise : un Dracolosse à récupérer gratuitement

Dracolosse offert pour une durée limitée dans Pokémon Champions

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Pokémon culte de la première génération possédant désormais sa Méga-évolution, Dracolosse peut être récupéré par tous les joueurs de Pokémon Champions, quel que soit leur niveau. Pour cela, rien de plus simple : il suffit simplement de télécharger le jeu et de le lancer au moins une fois.

Dès que ces deux étapes sont validées, le Pokémon ainsi que 100 Coupons rapides seront automatiquement envoyés dans la boîte aux lettres des joueurs concernés. La distribution ne fonctionne qu'une seule fois par compte, mais elle est totalement gratuite et ne nécessite pas de rentrer un code.

Cependant, cette campagne ne sera pas proposée éternellement. Lancée dans le cadre des débuts du titre, elle est accessible depuis le 8 avril et restera active jusqu'au 31 août 2026. Passé ce délai, il faudra utiliser une autre méthode pour ajouter Dracolosse à votre équipe.

Comment obtenir la pierre Dracolossite, obligatoire pour utiliser la forme méga-évoluée du Pokémon en combat ?

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Si vous avez joué ou suivi l'actualité de Légendes Pokémon: Z-A, vous savez que Dracolosse est désormais capable d'utiliser une Méga-évolution. Déjà présente dans le TCG Pokémon, cette nouvelle forme peut aussi être utilisée dans les combats de Pokémon Champions. Mais pour cela, vous devrez impérativement posséder la pierre Dracolossite. Or, celle-ci n'est pas distribuée gratuitement avec le Pokémon. 

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Pour l'obtenir, il faudra débloquer cette récompense en validant les objectifs du Battle Pass de la première saison. S'il n'est pas nécessaire de souscrire à la version Premium du Battle Pass pour l'obtenir, ce détail pourrait bien rebuter certains joueurs.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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