Pokémon Champions critiqué par les joueurs à cause de problèmes en cascade

Bugs, problèmes d'affichage, souci de transferts avec Pokémon HOME… Voilà une partie des problèmes rapportés par les utilisateurs de Pokémon Champions quelques heure seulement après ses débuts.

Des ralentissements et des éléments cultes des combats absents au lancement de Pokémon Champions

Pokémon Champions TERRIBLE launch:



- Less Pokémon than Pokémon Stadium 2

- No 6v6 battles

- Performance issues even on Switch 2

- Slow, clunky menus

- Always online required, no more local wireless battles

- Tons of competitive items removed

- Rental Teams becoming completely… pic.twitter.com/tFfJdORX6H — Centro LEAKS (@CentroLeaks) April 8, 2026

Un bug majeur rendant le transfert impossible depuis Pokémon HOME

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PSA:



There is a massive bug with transferring pokemon between Pokemon HOME & Champions



1. Error displays when attempting to send HOME mons to Champs

2. Those pokemon can no longer be moved to Champs, traded in HOME or moved back to SV



They are basically trapped in limbo — Justin Carris (@AzazeL_the_God) April 8, 2026

Plusieurs lacunes lors des parties entre amis et aucun contenu solo disponible

Il était censé offrir aux dresseurs du monde entier une expérience accessible à tous, gratuite et compétitive pour combattre avec leurs créatures préférées. Mais 24 heures à peine après son lancement,est victime de nombreux problèmes qui découragent les joueurs. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à Centro Leaks, qui a listé certains des soucis rencontrés dans une publication partagée sur X/Twitter.L'insider a partagé 9 problèmes auxquels lui, mais aussi d'autres utilisateurs, ont été confrontés lors de leurs premiers matchs dans Pokémon Champions. Le souci le plus souvent mentionné concerne les performances du titre. Alors même qu'il a été pensé pour la Switch première du nom, Pokémon Champions souffrenotamment quand les joueurs naviguent dans les menus.Un autre élément pointé du doigt est lié au gameplay du jeu, plus particulièrement à ses combats et aux Pokémon disponibles. Dans les jeux de la saga principale, il est possible de faire des affrontements en 6v6. Or, ce point a été mis de côté dans le nouveau jeu gratuit de la franchise. Mais plus inquiétant encore,Quant aux Pokémon utilisables en combat,malgré le Dracolosse offert pour célébrer le lancement du jeu.Pour pallier à ce problème, les joueurs peuvent utiliser le service Pokémon HOME pour envoyer certains des Pokémon entreposés vers le titre free-to-play.Mais là encore, il y a un problème. Le joueur professionnel Justin Carris explique avoir étéQuand le problème survenait, un message indiquait qu'il ne pouvait pas échanger les Pokémon « en visite dans Pokémon Champions ».Dans une publication partagée sur X/Twitter, il indique avoir « passé des heures et des heures à entraîner les Pokémon que je comptais transférer vers ma version de Champions pour pouvoir progresser dans le jeu, enregistrer des séquences pour mes vidéos et me familiariser avec la méta. C'est un contretemps inacceptable. »Si le roster du jeu pourra être étoffé au cours des prochains mois, les derniers gros points noirs liés à ce lancement sont l'absence de mode solo et l'impossibilité de jouer en mode local avec des amis.. D'ailleurs, celles et ceux qui espéraient jouer avec les contacts de leur liste d'amis Switch devront ajouter tous leurs amis dans le jeu car cette fonctionnalité n'est pas proposée pour le moment.Au gré des prochaines mises à jour, certains des problèmes rapportés par la communauté seront certainement corrigés. Néanmoins, Pokémon Champions n'a pas offert une bonne première impression aux curieux. Il faut désormais guetter les annonces liées au titre pour voir si ces avis négatifs vont être pris en compte par les équipes de développement.