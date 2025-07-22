Pokémon Champions dévoile son gameplay et sa fenêtre de sortie

Lors du Pokémon Presents du 22 juillet, Pokémon Champions a eu droit à un segment dédié présentant quelques-unes de ses mécaniques vedettes. Dresseurs, préparez-vous à des combats acharnés !
Suivi par des millions de dresseurs à travers le monde, le Pokémon Presents du 22 juillet 2025 a été l'occasion de découvrir les nouveautés à venir pour la licence culte et quelques révélations sur ses titres phares. Pour cette nouvelle édition, Pokémon Champions
était de la fête. Révélé pour la première fois lors du Pokémon Presents du 27 février
, ce titre était resté très secret. Il avait été confirmé que ce spin-off rappelant Pokémon Stadium mettrait l'accent sur les combats en ligne contre d'autres joueurs
. Mais aujourd'hui, de nouveaux détails ont été dévoilés, ainsi qu'une partie des monstres présents et une date de sortie.
Le recrutement et l'entraînement : deux nouvelles mécaniques centrales dans Pokémon Champions
La première mécanique présentée est celle du recrutement. Grâce à elle, les joueurs pourront inviter un ou plusieurs Pokémon parmi une sélection à rejoindre leur équipe.
Vous aurez alors le choix entre tester le Pokémon pendant 7 jours (ce qui sera gratuit) ou le recruter de manière permanente.
Une monnaie propre au jeu est visible dans le coin supérieur droit de l'écran et il faudra l'utiliser pour effectuer le recrutement permanent. Cependant, il est impossible de savoir à l'heure actuelle s'il s'agit d'une monnaie premium payante ou s'il sera possible de la gagner en jeu.
Une autre dimension importante de Pokémon Champions est liée à l'entraînement. Vous pourrez choisir les capacités à apprendre, mais également ajuster les statistiques en fonction de vos envies.
Mais il faudra dépenser la monnaie du jeu pour effectuer ces modifications. Enfin, il est rappelé que les joueurs pourront participer à des combats classés contre des adversaires du monde entier en composant leur équipe de rêve ou à des combats privés avec vos proches.
De nombreux Pokémon très appréciés déjà confirmés dans le titre
Ces nouvelles images sont aussi l'occasion de découvrir quelques-uns des Pokémon qui combattront à vos côtés dans Pokémon Champions. Pêle-mêle, les joueurs ont pu apercevoir à l'écran Gardevoir, Carchacroc, Milobellus, Lucario, Dracaufeu, Pikachu, Aligatueur ou encore Trioxydre
.
Mais la liste peut être encore plus importante car le jeu sera compatible avec le service Pokémon HOME
. Vous pourrez donc amener vos créatures préférées provenant des précédents jeux dans cette nouvelle épopée.
Quand sera-t-il possible de jouer à Pokémon Champions ?
La présentation du titre s'est achevée avec l'annonce d'une sortie dans le courant de l'année 2026
. Cependant, aucune fenêtre de sortie plus précise n'a encore été communiquée. Il faudra sans doute patienter jusqu'au prochain Pokémon Presents pour le découvrir. Rappelons que ce nouveau spin-off de la franchise Pokémon sera disponible sur Nintendo Switch, mais également sur tous les appareils iOS et Android
.
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