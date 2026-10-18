Hideo Kojima pourrait déjà être de retour chez Sony

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 octobre 2026 à 16h30
Malgré l'annulation récente de leur accord d'édition pour le Physint, Hideo Kojima semble de nouveau collaborer avec Sony. Le célèbre créateur a publié plusieurs photos énigmatiques dans les locaux de l'entreprise, relançant les spéculations sur un nouveau projet secret entre les deux partenaires.
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Hideo Kojima pourrait déjà être de retour chez Sony

Hideo Kojima sait comment entretenir le mystère. Un mois seulement après que Sony a annoncé l'abandon de l'accord d'édition pour Physint, le créateur japonais sème à nouveau le doute. Sur ses réseaux sociaux, il a récemment partagé une série de clichés où on le voit prendre la pose avec style devant un grand logo Sony lumineux. Ces images font suite à d'autres photos publiées plus tôt dans la semaine, le montrant à Sony City, le siège de l'entreprise.

Aucun texte n'accompagne ces publications, ce qui alimente naturellement toutes les théories. La présence d'Hideo Kojima dans les bureaux de Sony laisse supposer qu'un nouveau projet est en préparation, malgré les récentes frictions apparentes liées à la perte des droits d'édition de Physint.

Une histoire commune indélébile

physint

La relation entre Hideo Kojima et Sony ne date pas d'hier. Le père de Metal Gear a toujours entretenu des liens étroits avec la marque PlayStation. Ses œuvres ont souvent servi de vitrine technologique pour les consoles du constructeur. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty a marqué un véritable bond en avant technique, tandis que Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots a longtemps été le porte-étendard exclusif de la PlayStation 3, avant son arrivée sur d'autres supports via la Master Collection Vol. 2.

Plus récemment, Death Stranding a prolongé cette tradition d'excellence technique en partenariat avec Sony. Il est donc difficile d imaginer une rupture totale entre le studio Kojima Productions et le géant japonais.

Le rapprochement stratégique avec XBOX

kojima

La situation reste pourtant complexe. Suite au retrait de Sony concernant Physint, Hideo Kojima s'est tourné vers Microsoft pour éditer son jeu d'espionnage. Ce partenariat renforce les liens déjà tissés avec XBOX pour le développement du jeu d'horreur OD.

Dans le cadre de nos recherches de conseils et de nos négociations avec des acteurs de nombreux domaines, nous avons trouvé en XBOX un partenaire avec qui nous partageons une vision commune pour l'avenir, et nous avons décidé de faire équipe avec eux une fois de plus.

Le créateur a même exprimé des doutes quant à une éventuelle sortie de Physint sur les consoles PlayStation. Il s'est par ailleurs montré très enthousiaste face à l'expertise technique des équipes de Microsoft.

Après avoir décidé de faire équipe avec XBOX, ils ont dit qu'ils nous apporteraient un soutien technologique important. Quand je suis allé les visiter à l'époque de Don Mattrick, ils avaient tellement de laboratoires et ils expérimentaient sur des technologies de pointe, vraiment nouvelles. J'étais très surpris. Je me disais qu'il y avait plein de Doc Brown de Retour vers le futur ici. Je veux utiliser toute cette nouvelle technologie.

Pour l'heure, Kojima Productions n'a annoncé aucun autre jeu en dehors de Physint et OD. Reste à savoir ce que cachent ces visites répétées chez Sony et si un titre exclusif PlayStation est en développement.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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