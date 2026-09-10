PlayStation abandonne Physint, le nouveau jeu de Hideo Kojima, mais XBOX vient à la rescousse

Coup de tonnerre dans l'industrie vidéoludique. Le très attendu Physint, futur jeu d'action et d'espionnage de Hideo Kojima initialement exclusif à la PlayStation, rejoint finalement le giron de XBOX. Après un abandon surprise par Sony, Microsoft sauve le projet.

Coup de théâtre dans la guerre des consoles. Annoncé en grande pompe il y a de longs mois comme une exclusivité PlayStation 6, le mystérieux projet Physint de Hideo Kojima vient de changer de camp. Le créateur japonais a confirmé que son futur titre d'action et d'espionnage sera finalement édité par Xbox, suite à une annulation inattendue de la part de Sony.

Un abandon surprise de PlayStation

L'histoire de Physint prend une tournure que personne n'avait anticipée. En juin dernier, PlayStation Studios a pris la décision radicale de se retirer du projet. Dans un communiqué officiel, la firme japonaise a tenté de justifier ce choix tout en ménageant son partenaire historique.

Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de ne plus collaborer avec Kojima Productions sur Physint. Notre relation reste forte après trois décennies de coopération créative, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration à l'avenir.

Cette annonce a provoqué une onde de choc, d'autant plus que le jeu avait été présenté avec une forte implication de Columbia Pictures, filiale cinématographique de Sony, et qu'il devait être l'un des porte-étendard pour l'arrivée de la PS6. La question du maintien de ce partenariat hollywoodien reste désormais en suspens, alors que le développement doit se poursuivre sous la bannière de Microsoft.

XBOX en sauveur du nouveau Metal Gear

Face à cette annulation brutale, Hideo Kojima et son équipe n'ont pas baissé les bras. Le concepteur a révélé avoir passé trois mois à chercher un nouveau partenaire pour maintenir le projet en vie. C'est finalement vers XBOX, avec qui il collabore déjà sur le jeu horrifique OD, qu'il s'est tourné.

Déterminés à maintenir le projet en vie, nous avons cherché sans relâche un nouveau partenaire. Nous avons trouvé en XBOX un allié avec lequel nous partageons une vision commune pour l'avenir.

As confirmed earlier through our official channels, in mid-June of this year, we unexpectedly received notice from PlayStation Studios that they would cancel the PHYSINT project. PHYSINT is an important project both to me personally and to KOJIMA PRODUCTIONS. Determined to keep… pic.twitter.com/rQqhxAnb7N — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 10, 2026

Du côté de Microsoft, l'enthousiasme est palpable. Asha Sharma, figure clé de la nouvelle stratégie Xbox, a souligné sa volonté de soutenir la créativité sans limites du studio japonais. Ce sauvetage permet à la branche gaming de Microsoft de s'offrir une exclusivité de poids, potentiellement destinée à sa prochaine génération de consoles, connue sous le nom de code Project Helix.

Une décision qui fait polémique chez les joueurs

Sur les réseaux sociaux, la réaction de la communauté PlayStation ne s'est pas fait attendre. Beaucoup d'utilisateurs critiquent ouvertement la direction prise par Sony, accusant l'entreprise de multiplier les erreurs stratégiques en laissant échapper le successeur spirituel de la saga culte de l'infiltration.

Alors que le casting du jeu comprend des talents comme Charlee Fraser et Minami Hamabe, les séances de motion capture ne devraient débuter qu'à la fin de l'année prochaine. Hideo Kojima avait d'ailleurs prévenu que la sortie ne se ferait pas avant plusieurs années. Il faudra donc s'armer de patience avant de découvrir si ce pari audacieux de Microsoft portera ses fruits, mais une chose est sûre, le retour du maître de l'espionnage tactique se fera avec une manette XBOX entre les mains.