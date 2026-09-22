Kojima Productions (Physint) en froid avec Sony ? Le studio répond aux rumeurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 septembre 2026 à 11h15
Le récent abandon de Physint et d'OD par Sony a choqué les joueurs et les admirateurs de Kojima Productions. Très vite, des rumeurs ont évoqué des désaccords et des tensions entre les deux structures. Mais est-ce réellement le cas ?
Kojima Productions (Physint) en froid avec Sony ? Le studio répond aux rumeurs

Le 10 septembre 2026, Sony annonçait officiellement l'abandon du projet Physint, l'un des deux projets actuellement en cours de développement chez Kojima Productions. Cette annulation inattendue a rapidement été suivie d'une bonne nouvelle car Xbox a annoncé reprendre le projet

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Depuis ce coup de tonnerre, les raisons de cette séparation brutale entre Sony et Hideo Kojima ont été révélées. Mais certains pensent qu'il s'agit d'explications données uniquement pour rassurer les joueurs. Suite à cette annonce, des rumeurs ont émergé en ligne, suggérant que les relations entre le maître et Sony s'étaient détériorées. Face à ces accusations, le studio a décidé de réagir. 

Une réaction rapide de la part de Kojima Productions

physint-logo

Sur X, le studio a partagé un message visant à clarifier la situation. Ce dernier revient sur l'ensemble des rumeurs relayées depuis l'annonce, y compris celles concernant les performances de Death Stranding et les relations avec Sony. Dans un premier temps, Kojima Productions rappelle que ces informations ne proviennent pas de sources officielles et invite les lecteurs à la plus grande prudence. Puis quelques mots viennent donner des précisions sur les 3 points évoqués dans les rumeurs en ligne. 

Nous tenons à vous rassurer : le studio est en bonne santé financière et rentable, le développement de Physint se poursuit en collaboration avec Xbox, et nos relations avec PlayStation demeurent solides.

Ce type de réponse est exceptionnel car, en temps normal, Kojima Productions ne réagit pas aux rumeurs. Mais comme le précise le message, ces allégations « ont dépassé le cadre du studio pour toucher nos fans, nos partenaires créatifs et nos collègues avec lesquels nous collaborons depuis trois décennies. »

Physint change de main, mais il n'y a pas de conflit avec Sony

physint-affiche

Ce communiqué suggère donc qu'il s'agit d'une séparation à l'amiable entre les deux structures. Il n'y aurait aucune animosité entre le studio d'Hideo Kojima et Sony, malgré le fait que Physint soit désormais rattaché à la sphère Xbox.

Cela sous-entend que Kojima Productions pourrait à nouveau collaborer avec Sony et PlayStation dans le futur. Mais il est encore trop tôt pour évoquer cette possibilité, les développeurs étant très occupés par OD et Physint. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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