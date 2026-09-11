Physint : On en sait plus sur les raisons de l'abandon du projet par PlayStation

Un récent rapport lève le voile sur les raisons de l'annulation surprise de Physint par PlayStation. Entre ventes décevantes de Death Stranding, budgets colossaux et retards accumulés, Sony a préféré jeter l'éponge. Une aubaine pour Xbox qui récupère le prochain grand jeu d'espionnage de Hideo Kojima.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans l'industrie du jeu vidéo. Alors que les joueurs s'attendaient à voir Hideo Kojima poursuivre sa longue et fructueuse collaboration avec PlayStation, les deux géants ont finalement pris des chemins séparés concernant le très attendu Physint. Si le créateur japonais a trouvé un nouveau partenaire en la personne de Microsoft et sa branche XBOX, les raisons de ce revirement soudain restaient jusqu'alors mystérieuses. Aujourd'hui, un rapport détaillé publié par Bloomberg permet de comprendre les coulisses de cette décision radicale prise par la firme nippone.

Les ventes de Death Stranding dans le viseur

Selon des sources anonymes proches du dossier citées par le média américain, la principale cause de cette annulation résiderait dans les performances commerciales des dernières œuvres du studio Kojima Productions. En effet, les ventes de Death Stranding 2 n'auraient pas atteint les objectifs financiers espérés par la direction de PlayStation.

Bien que saluée par la critique pour leur originalité, la franchise n'a visiblement pas généré les revenus suffisants pour rassurer l'éditeur quant à la viabilité économique d'un nouveau projet d'une telle envergure. Cette rentabilité en demi-teinte a poussé Sony à revoir sa stratégie d'investissement, devenant beaucoup plus frileux à l'idée de financer le prochain titre du célèbre concepteur japonais.

Un budget hors de contrôle et des retards accumulés

Outre les performances commerciales passées, le développement de Physint lui-même posait de sérieux problèmes. Le rapport indique que le projet avait déjà manqué plusieurs échéances importantes. Plus inquiétant encore, la production était en passe de dépasser largement le budget initialement prévu, alors même que la sortie du jeu est encore très lointaine.

PlayStation s'est ainsi retrouvé face à un gouffre financier potentiel. De plus, la question de l'exclusivité a joué un rôle déterminant. Sony refusait catégoriquement d'investir des centaines de millions de dollars dans une superproduction qui ne resterait exclusive à sa console que pour une durée limitée. Ce modèle d'exclusivité temporaire, souvent privilégié par les studios indépendants pour maximiser leurs revenus à long terme, est apparu comme inacceptable pour le constructeur face aux risques financiers encourus.

Après que Sony a mis fin à la collaboration, c'est donc XBOX qui a récupéré le projet, avec le soutien total de la firme pour sortir Physint sur son écosystème. L'attente sera toutefois particulièrement longue, étant donné que le jeu ne devrait pas arriver avant deux voire trois ans.