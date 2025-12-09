Physint, un titre « facile à créer » pour Hideo Kojima mais qui veut amener des innovations

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 décembre 2025 à 14h42
S'il a deux projets sur le feu, Hideo Kojima s'est récemment confié sur le développement de Physint. S'il proposera un gameplay orienté infiltration, le réalisateur compte innover sur deux tableaux avec ce titre.
Physint, un titre « facile à créer » pour Hideo Kojima mais qui veut amener des innovations
Depuis la sortie de Death Stranding 2: On The Beach, Hideo Kojima se consacre à deux nouveaux projets : OD et Physint. S'il s'agit d'un jeu d'espionnage, son créateur a partagé peu d'informations à son sujet à l'heure actuelle. Mais lors d'une récente interview, il a déclaré que même s'il pourrait « pratiquement le créer les yeux fermés », il compte rendre son gameplay plus captivant. 

Physint, un titre qu'Hideo Kojima pourrait « créer les yeux fermés »

physint-metal-gear
Le jeu d'infiltration et d'espionnage est le domaine de prédilection d'Hideo Kojima. En effet, le réalisateur a montré toute sa maîtrise au gré des épisodes de la saga Metal Gear Solid. Physint proposera une expérience d'infiltration, tout en incluant des mécaniques uniques.

À lire également

Physint : Hideo Kojima dévoile une première image et un casting prestigieux pour son futur jeu PS6

Physint : Hideo Kojima dévoile une première image et un casting prestigieux pour son futur jeu PS6

S'il est habitué, le réalisateur explique au média japonais Ananweb que ce gameplay alternant entre discrétion, fuite et attaques ennemies reste « amusant et facile à créer, peu importe le déroulé ». Mais avec ce nouveau projet, il souhaite peaufiner quelques détails, en particulier ceux liés à la narration.

La volonté d'imaginer une histoire entre cinéma et jeu vidéo

physint-affiche
Dans ses titres, Hideo Kojima nous a habitués aux plans travaillés et aux longues cinématiques visant à créer une histoire prenante. Cependant, il veut encore estomper un peu plus la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo en reprenant certaines des habitudes prises lors de la création des jeux Death Stranding.
J'envisage de collaborer non seulement avec des acteurs, mais aussi avec des équipes de production, même si je me demande quel en sera le résultat.
S'il promet une bonne dose d'infiltration et une réalisation capable de brouiller la frontière entre les médias, Physint est encore à ses premières étapes de développement. Une fenêtre de sortie est envisagée pour 2027 mais elle est encore susceptible de changer car Kojima Productions travaille en parallèle sur le projet OD.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Kojima Productions (Physint) en froid avec Sony ? Le studio répond aux rumeurs
Physint 22 septembre 2026

Kojima Productions (Physint) en froid avec Sony ? Le studio répond aux rumeurs

Le récent abandon de Physint et d'OD par Sony a choqué les joueurs et les admirateurs de Kojima Productions. Très vite, des rumeurs ont évoqué des désaccords et des tensions entre les deux structures. Mais est-ce réellement le cas ?
Physint : On en sait plus sur les raisons de l'abandon du projet par PlayStation
Physint 11 septembre 2026

Physint : On en sait plus sur les raisons de l'abandon du projet par PlayStation

Un récent rapport lève le voile sur les raisons de l'annulation surprise de Physint par PlayStation. Entre ventes décevantes de Death Stranding, budgets colossaux et retards accumulés, Sony a préféré jeter l'éponge. Une aubaine pour Xbox qui récupère le prochain grand jeu d'espionnage de Hideo Kojima.
PlayStation abandonne Physint, le nouveau jeu de Hideo Kojima, mais XBOX vient à la rescousse
Physint 10 septembre 2026

PlayStation abandonne Physint, le nouveau jeu de Hideo Kojima, mais XBOX vient à la rescousse

Coup de tonnerre dans l'industrie vidéoludique. Le très attendu Physint, futur jeu d'action et d'espionnage de Hideo Kojima initialement exclusif à la PlayStation, rejoint finalement le giron de XBOX. Après un abandon surprise par Sony, Microsoft sauve le projet.

commentaire (0)