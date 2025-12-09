Physint, un titre « facile à créer » pour Hideo Kojima mais qui veut amener des innovations

S'il a deux projets sur le feu, Hideo Kojima s'est récemment confié sur le développement de Physint. S'il proposera un gameplay orienté infiltration, le réalisateur compte innover sur deux tableaux avec ce titre.
Depuis la sortie de Death Stranding 2: On The Beach
, Hideo Kojima se consacre à deux nouveaux projets : OD et Physint
. S'il s'agit d'un jeu d'espionnage, son créateur a partagé peu d'informations à son sujet à l'heure actuelle. Mais lors d'une récente interview, il a déclaré que même s'il pourrait « pratiquement le créer les yeux fermés », il compte rendre son gameplay plus captivant.
Physint, un titre qu'Hideo Kojima pourrait « créer les yeux fermés »
Le jeu d'infiltration et d'espionnage est le domaine de prédilection d'Hideo Kojima. En effet, le réalisateur a montré toute sa maîtrise au gré des épisodes de la saga Metal Gear Solid. Physint proposera une expérience d'infiltration, tout en incluant des mécaniques uniques
.
S'il est habitué, le réalisateur explique au média japonais Ananweb
que ce gameplay alternant entre discrétion, fuite et attaques ennemies reste « amusant et facile à créer, peu importe le déroulé »
. Mais avec ce nouveau projet, il souhaite peaufiner quelques détails, en particulier ceux liés à la narration.
La volonté d'imaginer une histoire entre cinéma et jeu vidéo
Dans ses titres, Hideo Kojima nous a habitués aux plans travaillés et aux longues cinématiques visant à créer une histoire prenante. Cependant, il veut encore estomper un peu plus la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo
en reprenant certaines des habitudes prises lors de la création des jeux Death Stranding.
J'envisage de collaborer non seulement avec des acteurs, mais aussi avec des équipes de production, même si je me demande quel en sera le résultat.
S'il promet une bonne dose d'infiltration et une réalisation capable de brouiller la frontière entre les médias, Physint est encore à ses premières étapes de développement
. Une fenêtre de sortie est envisagée pour 2027 mais elle est encore susceptible de changer car Kojima Productions travaille en parallèle sur le projet OD.
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