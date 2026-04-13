Physint va lancer ses phases de casting en dévoilant quelques indices sur l'intrigue



le 13 avril 2026 à 14h50 Publié par Justine Manchuelle le 13 avril 2026 à 14h50

Le nouveau projet imaginé par Hideo Kojima est encore auréolé de mystères. Mais le casting de Physint va débuter prochainement, avec des informations sur plusieurs scènes et sur l'antagoniste de ce titre.