Physint va lancer ses phases de casting en dévoilant quelques indices sur l'intrigue

Le nouveau projet imaginé par Hideo Kojima est encore auréolé de mystères. Mais le casting de Physint va débuter prochainement, avec des informations sur plusieurs scènes et sur l'antagoniste de ce titre.
Entre les projets OD
et Physint
, Hideo Kojima est très occupé en ce moment. Mais si le maître travaille sur deux expériences totalement différentes, les deux ont en commun de ne partager de nouvelles informations qu'au compte-goutte. Cependant, le second revient sur le devant de la scène par le biais d'une annonce concernant la tenue du casting du titre.
De petites précisions qui dévoilent une scène du jeu
La tenue du casting n'est pas surprenante car Hideo Kojima avait déjà annoncé que le recrutement de nouveaux acteurs et des figurants débuterait courant 2026. D'ailleurs, le tournage serait lancé dans la foulée du casting, avec les premiers plans tournés au mois de juin. L'annonce en question (relayée par le média MP1st
) révèle que Physint recherche actuellement une mère, plusieurs adolescents et deux hommes.
Tous les candidats retenus participeront à une scène dans laquelle un bus est détourné de son trajet initial.
Mais un détail très intéressant est visible quelques lignes plus loin. Le titre d'Hideo Kojima souhaite trouver son antagoniste
via ce casting et ce dernier doit répondre à un cahier des charges spécifique. L'un d'eux devrait plaire à celles et ceux qui ont joué à Death Stranding
.
Un antagoniste proche de Cliff recherche pour Physint
Pour l'heure, il est difficile de savoir si cet antagoniste sera le méchant principal de Physint ou un homme de main. Toutefois, Hideo Kojima et les équipes en charge du casting recherchent un homme possédant un accent allemand marqué, une personnalité calme mais « intense » ainsi qu'une « assurance presque psychotique »
. Comme un clin d'œil à sa collaboration passée, le candidat idéal devrait être proche de « Mads Mikkelsen dans Hannibal, mais avec une touche d'originalité
».
Bien entendu, ces indices restent très légers et ne donnent que peu d'indications sur le scénario global de Physint. Mais il est rassurant de voir que le projet commence à prendre vie et à avoir ses premiers visages. Toutefois, il faudra surement patienter plusieurs années avant de voir le titre arriver dans le catalogue PlayStation.
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