Perfect Dark : La voix de Joanna Dark « choquée, surprise et dévastée » par l'annulation du projet

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 décembre 2025 à 15h00
L'abandon du développement de Perfect Dark est l'un des événements les plus marquants de l'année 2025. Pourtant le projet était très avancé, y compris au niveau du doublage des répliques comme l'a révélé Alix Wilton Regan.
Perfect Dark : La voix de Joanna Dark « choquée, surprise et dévastée » par l'annulation du projet
Si l'année 2025 a été marquée par des sorties majeures et de belles surprises vidéoludiques, elle a aussi connu des rebondissements qui ont profondément choqué l'industrie vidéoludique. L'événement le plus marquant de cette année est la vague de licenciements annoncée par Microsoft au début du mois de Juillet. Des milliers d'emplois ont été supprimés et de nombreux projets ont été annulés suite à ce raz-de-marée, dont le reboot de Perfect Dark.

À lire également

Perfect Dark annulé par Microsoft et son studio contraint de fermer définitivement

Perfect Dark annulé par Microsoft et son studio contraint de fermer définitivement

L'annonce de son annulation a attristé des milliers de joueurs pourtant impatients de pouvoir revivre les aventures de Joanna Dark. Mais si les joueurs ne s'attendaient pas à une telle décision, les personnes travaillant de près ou de loin sur le projet l'ont appris de la même manière. C'est notamment le cas d'Alix Wilton Regan, qui prête sa voix à Joanna.

Une annulation apprise de la pire des manières malgré plusieurs années de travail sur le projet

perfect-dark-nouveaux-details
Récemment, la comédienne de doublage est revenue sur cet événement et sur la manière dont elle l'a apprise lors d'une interview pour The Gamer. Elle a confié avoir été prise au dépourvu car elle a appris la nouvelle au dernier moment, en même temps que les équipes de développement. La révélation l'a d'autant plus choqué qu'elle travaillait sur le projet depuis plus de 2 ans.
Nous enregistrions des bribes de scènes tout au long de 2023. Nous faisions également beaucoup de capture de performance en 2024, et nous en enregistrions même davantage pour 2025. À ma connaissance, nous étions assez avancés. J'avais participé à l'enregistrement de chapitres entiers de cet univers.
Mais plus encore que l'annulation du jeu sur lequel elle avait travaillé en tant que doubleuse, Alix Wilton Regan est dévastée par la fermeture du studio et par toutes les personnes ayant perdu leur emploi. Elle confie que « C'était catastrophique. Tant de gens ont perdu leur emploi. Toute une équipe a été dissoute. Tout un écosystème de créativité et de collaboration s'est effondré du jour au lendemain. C'était vraiment difficile, très difficile pour tout le monde. »

« Ce qui m'a sauvée lorsque Perfect Dark a été annulé, c'est que je jouais déjà Lara »

tomb-raider-artwork
Pendant plusieurs semaines, la comédienne a du garder le silence car The Initiative était en pourparlers pour que Perfect Dark continue d'exister sous une forme ou une autre. Cependant, aucun accord n'a été trouvé et le projet a été définitivement annulé.

Si la nouvelle a dévasté Alix Wilton Regan, elle a retrouvé espoir à travers un autre personnage et une autre licence culte : Tomb Raider. En effet, la doubleuse prête sa voix à Lara dans les deux nouveaux jeux présentés lors des Game Awards 2025.

Elle a conclu en révélant que « Je jouais Joanna d'un côté, et Lara de l'autre, ce qui était formidable et a sans doute été l'une des périodes les plus stimulantes de ma vie sur le plan créatif. J'étais soulagée de pouvoir continuer à incarner Lara, mais j'avais aussi très peur de la perdre. J'ai toujours peur de la perdre ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Le réalisateur de Perfect Dark responsable d'un nouveau studio, l'espoir renaît pour le titre ?
Perfect Dark 09 décembre 2025

Le réalisateur de Perfect Dark responsable d'un nouveau studio, l'espoir renaît pour le titre ?

Si l'histoire de Perfect Dark est très mouvementée, elle ne semble pas encore terminée. En effet, le réalisateur du titre et le responsable du studio The Initiative ont reçu une proposition encourageante de la part de 2K Games.
Perfect Dark : Ses secrets de développement et une surprise majeure dévoilés dans un rapport
Perfect Dark 22 septembre 2025

Perfect Dark : Ses secrets de développement et une surprise majeure dévoilés dans un rapport

Même s'il est définitivement annulé, Perfect Dark refait parler de lui. Des journalistes ont découvert des rapports datant du développement du jeu et son gameplay prévoyait de remettre en avant un style longtemps mis de côté.
Perfect Dark : Ce rebondissement inattendu aurait pu sauver le titre de l'annulation
Perfect Dark 03 septembre 2025

Perfect Dark : Ce rebondissement inattendu aurait pu sauver le titre de l'annulation

Après l'annulation par Microsoft du reboot de Perfect Dark, les joueurs ont perdu tout espoir d'assister à la renaissance de la franchise. Pourtant, le titre a failli voir le jour grâce un rival inattendu.

commentaire (0)