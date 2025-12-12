Lara Croft revient en force avec deux jeux annoncés

Tomb Raider Catalyst confirme le retour de la meilleure version de Lara Croft

Crystal Dynamics a profité de la gamescom pour clarifier l'avenir de la franchise Tomb Raider. Malgré le report de Catalyst à 2028 et de Legacy of Atlantis à 2027, les développeurs ont confirmé que la Lara Croft de l'ère Survivor sera au centre des prochains projets, y compris le remake très attendu du jeu original.