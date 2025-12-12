Lara Croft revient en force avec deux jeux annoncés

La cérémonie des Game Awards a frappé fort avec le retour de Lara Croft. Amazon Game Studios et Crystal Dynamics ont officialisé non pas un, mais deux jeux majeurs : un nouvel opus narratif ambitieux et une refonte totale de l'aventure originale qui a tout commencé.
C'est une soirée que les fans de l'aventurière la plus célèbre du jeu vidéo n'oublieront pas de sitôt. Lors des Game Awards 2025, Amazon Game Studios et Crystal Dynamics ont pris tout le monde de court en annonçant une double offensive pour la franchise Tomb Raider
. L'objectif est clair, moderniser la saga tout en honorant ses racines profondes. Les joueurs auront droit à deux expériences distinctes sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam : une suite narrative inédite et une réinterprétation complète du premier épisode
.
Tomb Raider: Catalyst, l'avenir de la franchise
Le premier titre dévoilé, Tomb Raider: Catalyst
, représente le prochain grand chapitre canonique de la série. En développement chez Crystal Dynamics depuis l'officialisation du partenariat avec Amazon en 2022, ce jeu promet d'être le plus vaste jamais conçu pour la licence
. L'histoire transporte Lara Croft dans le nord de l'Inde, une région bouleversée par un cataclysme mythique. Le scénario mettra l'héroïne aux prises avec des chasseurs de trésors rivaux dans une course contre la montre pour sécuriser des secrets anciens.
Ce nouvel opus tourne sous Unreal Engine 5, garantissant une fidélité visuelle de nouvelle génération. Le gameplay s'annonce comme un mélange de résolution d'énigmes complexes, d'exploration de tombes perdues et de narration intense basée sur la confiance et la trahison. Cependant, il faudra s'armer de patience, car la sortie n'est prévue que pour 2027
.
Legacy of Atlantis, le retour aux sources
La véritable surprise de la soirée réside dans l'annonce de Tomb Raider: Legacy of Atlantis
. Il ne s'agit pas d'un simple remaster, mais d'une réinterprétation moderne du jeu culte de 1996
. Pour ce projet, Crystal Dynamics s'est associé au studio Flying Wild Hog. L'objectif est de capturer l'essence et l'isolement du jeu original tout en modernisant le gameplay et les graphismes grâce, là encore, à l'Unreal Engine 5.
Les joueurs pourront redécouvrir la quête du Scion et les affrontements contre des prédateurs redoutables, le tout prévu pour une sortie en 2026
. Michał Szustak, PDG de Flying Wild Hog, exprime l'ampleur de la tâche :
Mettre notre passion et notre expertise au service d'une propriété intellectuelle aussi emblématique est à la fois un honneur et un véritable plaisir créatif. Réinventer l'aventure originale de Lara dans une version moderne est une responsabilité que nous assumons avec passion et une concentration absolue. »
Ces deux titres partageront une caractéristique commune : l'actrice Alix Wilton Regan prêtera ses traits et sa voix à Lara Croft
. Connue pour ses rôles dans Cyberpunk 2077
ou Mass Effect 3, elle aura la lourde tâche de succéder aux précédentes interprètes pour insuffler une nouvelle profondeur au personnage.
Rendez-vous dès l'année prochaine donc pour le retour de Lara Croft, et 2027 pour une toute nouvelle aventure.
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