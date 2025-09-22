Perfect Dark : Ses secrets de développement et une surprise majeure dévoilés dans un rapport

Même s'il est définitivement annulé, Perfect Dark refait parler de lui. Des journalistes ont découvert des rapports datant du développement du jeu et son gameplay prévoyait de remettre en avant un style longtemps mis de côté.
Annoncé en 2020 puis présenté via une première démo en 2024, Perfect Dark
a finalement été annulé en 2025. Si le titre du studio The Initiative n'a pas échappé aux sombres événements du mois de juillet
, les équipes se sont battues pour tenter de sauver le projet. Mais les négociations n'ont pas abouti, condamnant définitivement le reboot de cette franchise star des années 2000. Pourtant, The Initiative avait des idées ambitieuses pour le titre.
Perfect Dark, un jeu d'espionnage version 2.0 ?
Les journalistes de MP1st
ont pu mettre la main sur des documents réalisés pendant les phases de recherche et de conception de Perfect Dark
. Ils révèlent plusieurs concept arts des lieux qu'il était possible d'explorer ainsi que deux détails qui auraient pu arriver dans le produit final. Le premier est la mention d'une « saison 1 » dans l'un des documents. Cet élément suggère que Perfect Dark aurait pu sortir sous forme d'épisodes
, comme cela a pu être le cas des titres de TellTale.
Mais un autre détail a retenu l'attention des équipes de MP1st. En effet, les développeurs de The Initiative ont remarqué que les jeux d'espionnage étaient absents depuis plusieurs années
. Inspirés par des jeux comme Metal Gear Solid, ils souhaitaient donc remettre le genre sur le devant de la scène avec ce reboot.
Pour donner vie à cette ambition, ils avaient imaginé une nouvelle gamme de capacités uniques pour l'héroïne du titre, Joanna Dark.
De l'adrénaline et des bullet time à la Matrix prévus pour le titre
Le même document indique notamment que Joanna était capable de ralentir le temps
. Cette capacité pouvait à la fois être défensive, permettant à la combattante d'esquiver les balles de la même manière que Néo dans les films Matrix. Mais elle pouvait également exploiter ce talent au combat pour effectuer des tirs plus précis. Une autre capacité de Joanna était l'utilisation d'un « boost » d'adrénaline. Sous l'effet de l'adrénaline, Joanna aurait pu se soigner, réduire les dégâts subis par les attaques adverses et blesser davantage les ennemis
. Cependant, cette capacité temporaire aurait provoqué des effets secondaires. Même si aucune autre information n'est précisée, Perfect Dark paraissait très prometteur. Il est toutefois regrettable de voir que ce reboot très attendu n'arrivera jamais entre les mains des joueurs.
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