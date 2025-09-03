Perfect Dark : Ce rebondissement inattendu aurait pu sauver le titre de l'annulation

Après l'annulation par Microsoft du reboot de Perfect Dark, les joueurs ont perdu tout espoir d'assister à la renaissance de la franchise. Pourtant, le titre a failli voir le jour grâce un rival inattendu.
Attendu de longue date, le reboot de Perfect Dark
semblait condamné après la fermeture du studio The Initiative. Suite à cette nouvelle, des négociations avaient été entamées entre The Initiative et Crystal Dynamics pour tenter de sauver le projet. Cependant, un article de Bloomberg
suggère que cette tentative n'a pas abouti et que cela aurait également provoqué une vague de licenciements chez Crystal Dynamics.
La multiplication des échecs laissait croire au public que le reboot de Perfect Dark était maudit et condamné à rester un projet abandonné. Mais le même article révèle qu'un nouvel acteur aurait été intéressé par le projet
. Cependant, un détail choque : ce dernier serait un concurrent de Microsoft possédant des franchises parmi les plus rentables au monde.
Take-Two Interactive, le sauveur du projet Perfect Dark ?
En effet, Bloomberg rapporte que les dirigeants de The Initiative et de Crystal Dynamics auraient passé deux mois à négocier avec « plusieurs parties ». L'objectif premier de ces négociations est de trouver un partenaire financier pour assurer le développement du reboot de Perfect Dark. Cela aurait abouti à un accord potentiel entre Take-Two Interactive (maison-mère de Rockstar Games et par extension de GTA 6) et Embracer,
la société qui détient Crystal Dynamics.
Cependant, une condition était nécessaire à la signature de cet accord. En effet, Take-Two Interactive devait acquérir les droits de la licence Perfect Dark. Or, ceux-ci sont actuellement détenus par Microsoft. Ce détail n'est pas anodin car le reboot de la licence devait être une exclusivité de la firme à la croix verte.
Le projet définitivement annulé faute d'accord
Mais ce qui semblait assurer un avenir radieux à Perfect Dark s'est transformé en un ultime clou sur le cercueil du projet. Les partis ont mis un terme aux négociations à cause de désaccords qualifiés « d'insurmontables »
. Concrètement, cela signifie que les différents partis n'ont pas su décider qui détiendrait les droits de la franchise Perfect Dark.
Sans cette condition indispensable, le projet ne peut donc pas voir le jour et il est définitivement annulé.
Si The Initiative est aujourd'hui fermé, Crystal Dynamics continue de travailler sur le nouveau jeu de la franchise Tomb Raider, en partenariat avec Amazon Games. Toutefois, il faut espérer que cette affaire ne soit pas une menace pour l'aventure de Lara Croft actuellement en développement.
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