Le réalisateur de Perfect Dark responsable d'un nouveau studio, l'espoir renaît pour le titre ?

Si l'histoire de Perfect Dark est très mouvementée, elle ne semble pas encore terminée. En effet, le réalisateur du titre et le responsable du studio The Initiative ont reçu une proposition encourageante de la part de 2K Games.
En juillet 2025, suite à la vague de licenciements annoncée par Microsoft, le développement de Perfect Dark était officiellement annulé
et son studio contraint de fermer ses portes. Si des discussions avaient été entammés pour sauver le projet, ces dernières n'ont pas abouti. Cependant, 2K Games a décidé d'offrir une seconde chance à deux figures centrales du projet originel.
Un duo clé de Perfect Dark aux commandes d'un nouveau studio appartenant à 2K Games
Dans une récente publication partagée sur son compte LinkedIn
, Darrell Gallagher (l'ancien directeur du studio The Initiative), a annoncé son arrivée
dans un nouveau studio de 2K Games.
Je suis ravi d'annoncer que je rejoins 2K en tant que vice-président senior et directeur du studio. Je participerai à la création d'un nouveau studio et je me lancerai dans un projet ambitieux, une aventure inédite pour moi.
Pour l'heure, le nom de ce nouveau studio n'a pas encore été dévoilé, ni son premier projet.
Cependant, Darrell Gallagher ne sera pas seul dans cette nouvelle aventure. En effet, il sera épaulé par Brian Horton
, ancien directeur créatif sur Perfect Dark
. Voir ces deux noms réunis dans une même structure suscite alors l'espoir chez les admirateurs de la franchise.
Aucun projet annoncé pour le moment
Même si le jeu Perfect Dark annulé par Microsoft ne sera probablement pas relancé, ce nouveau studio pourrait imaginer une nouvelle aventure dans l'univers de la licence
. Cependant, il ne s'agit là que d'une simple spéculation. Il faudra désormais guetter une annonce officielle de 2K Games ou du studio en question pour découvrir ce que l'avenir nous réserve.
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