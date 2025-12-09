Le réalisateur de Perfect Dark responsable d'un nouveau studio, l'espoir renaît pour le titre ?



le 09 décembre 2025 à 16h10 Publié par Justine Manchuelle le 09 décembre 2025 à 16h10

Si l'histoire de Perfect Dark est très mouvementée, elle ne semble pas encore terminée. En effet, le réalisateur du titre et le responsable du studio The Initiative ont reçu une proposition encourageante de la part de 2K Games.