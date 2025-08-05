« Piratez notre jeu ! » : les créateurs de PEAK furieux face à un clone Roblox



le 05 août 2025 à 15h18 Publié par Corentin Rimbert le 05 août 2025 à 15h18

Sorti de nulle part en juin dernier, PEAK est rapidement devenu un phénomène sur Steam, figurant régulièrement dans le top 15 des jeux les plus joués. Comme pour d'autres succès inattendus tels que R.E.P.O., Phasmophobia ou encore Abiotic Factor, le triomphe viral de PEAK lui a valu d'être immédiatement copié sur Roblox, plateforme où fleurissent les imitations bas de gamme des succès commerciaux du moment.