« Piratez notre jeu ! » : les créateurs de PEAK furieux face à un clone Roblox

Sorti de nulle part en juin dernier, PEAK est rapidement devenu un phénomène sur Steam, figurant régulièrement dans le top 15 des jeux les plus joués. Comme pour d'autres succès inattendus tels que R.E.P.O., Phasmophobia ou encore Abiotic Factor, le triomphe viral de PEAK lui a valu d'être immédiatement copié sur Roblox, plateforme où fleurissent les imitations bas de gamme des succès commerciaux du moment.
L'exemple le plus frappant aujourd'hui est Cliff
, une copie assumée de PEAK
créée par PewStudio sur Roblox. Présenté comme un jeu « d'escalade difficile où même la plus petite erreur peut être votre chute
», Cliff connaît un réel succès avec 7 000 joueurs actifs et plus de 60 000 favoris
. Malgré les remerciements adressés aux développeurs originaux, la ressemblance entre Cliff et PEAK est loin d'être anodine et irrite les développeurs de PEAK.
Une copie flagrante jusque dans les moindres détails
Cliff reprend très clairement le concept de PEAK, notamment son gameplay mêlant exploration à la première personne et déplacements dans un hub central en vue à la troisième personne. La similitude va jusqu'aux éléments visuels et environnementaux : les bagages du point de spawn, les colonnes de pierre carrées, ou encore le style général de la direction artistique.
Mais à la différence notable de PEAK, Cliff intègre des microtransactions très présentes
: une pioche d'escalade coûte 200 Robux, un compagnon perroquet 49 Robux et une pomme dorée 129 Robux. Des pratiques commerciales agressives qui dénaturent clairement l'esprit original du jeu.
« Piratez plutôt notre jeu ! » : la réponse des développeurs de PEAK
Face à cette copie sans complexe, Aggro Crab Games, le studio co-développeur de PEAK avec Landfall, n'a pas tardé à réagir. Sur Twitter (X), le studio n'y est pas allé par quatre chemins et demande aux joueurs de ne pas jouer à cette expérience Roblox
:
Franchement, on préfère encore que vous piratiez notre jeu plutôt que de jouer à cette copie Roblox pleine de microtransactions. »
Ce message, direct et cinglant, souligne le malaise profond ressenti par les développeurs indépendants confrontés à ces reproductions rapides et monétisées sans vergogne qui pullulent sur la plateforme.
Un phénomène récurrent mais problématique sur Roblox
Le cas de PEAK est loin d'être isolé. De nombreux succès PC récents voient apparaître des clones quasi immédiats sur Roblox, exploitant l'engouement du public pour ces jeux indépendants. Le problème réside dans la nature même de ces copies, qui se contentent de répliquer mécaniquement les éléments clés des jeux originaux sans jamais proposer d'améliorations ou une identité propre.
Si PEAK s'inscrit dans une tendance récente de jeux « masocore » où il faut escalader des hauteurs quasi impossibles, comme Getting Over It ou Jump King avant lui, la différence entre s'inspirer intelligemment d'un genre existant et copier platement un jeu entier reste fondamentale.
Pirater pour soutenir les développeurs ?
Inviter les joueurs à pirater leur propre jeu peut sembler contre-intuitif, mais cette stratégie s'inscrit dans une longue tradition du jeu PC. On se souvient du créateur d'Ultrakill, qui avait invité les joueurs sans argent à télécharger illégalement son jeu plutôt que de l'acheter sur le marché gris. De même, le développeur de Loop Hero avait avancé des raisons plus complexes pour encourager cette pratique inhabituelle.
En invitant ouvertement au piratage, les créateurs de PEAK dénoncent avant tout un modèle économique toxique où des jeux originaux et créatifs se voient pillés au profit de clones sans âme, bourrés de microtransactions
.
Un avertissement clair aux clones futurs
La réaction d'Aggro Crab Games constitue donc un signal fort envoyé aux développeurs sans scrupules qui exploitent les succès indépendants sur Roblox. Face à ce phénomène, les joueurs disposent désormais d'une consigne claire : soutenir les créateurs authentiques, quitte à passer par des voies moins conventionnelles plutôt que d'encourager ces pratiques déloyales
. Toutefois, tant que Roblox Corporation ne prendra pas de mesure sur ces copies flagrantes, les choses ne devraient pas évoluer...
PEAK reste disponible sur PC via Steam, et continue à attirer des milliers de joueurs grâce à ses qualités intrinsèques, bien loin des dérives commerciales observées sur certaines copies Roblox.
commentaire (1)
Je l'ai installé en crack et ensuite je l'ai acheté