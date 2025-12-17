PEAK s'offre une mise à jour hivernale, avec plusieurs nouveautés

Landcrab a, récemment, déployé une toute nouvelle mise à jour sur son jeu à succès, PEAK, qui passe ainsi en mode hiver.
Depuis sa sortie au mois de juin 2025, PEAK
bénéficie régulièrement de nouvelles mises à jour, apportant des nouveautés, des améliorations, des ajustements ou encore des corrections. D'ailleurs, il y a très peu de temps, PEAK s'est paré de blanc avec une mise à jour hivernale
.
La mise à jour hivernale est disponible sur PEAK
Déployée le 16 décembre dernier, la mise à jour hivernale de PEAK introduit plusieurs nouveautés
. Ainsi, les développeurs ont ajouté de la neige à tous les biomes du jeu
, en dehors de Caldera, qui comporte de la lave : « Les biomes seront désormais recouverts de neige là où cela est possible ! Évidemment, Caldera ne sera pas enneigée, car... eh bien... il y a de la lave... MAIS les autres biomes devraient être recouverts de neige pour créer une ambiance de fête optimale
».
D'ailleurs, à l'intérieur des niveaux, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir des monticules de neige, qui peuvent être transformées en boules de neige
, à jeter sur ses amis : « Vous devriez également trouver des monticules de neige tout au long du niveau. Interagissez avec eux pour former... une boule de neige. L'arme ultime pour exaspérer vos amis
». En outre, soulignons le fait que le lobby « airport » dispose également de décorations festives
.
Une fréquence amoindrie pour les prochaines mises à jour de PEAK
Par la même occasion, Landcrab a précisé que la fréquence des mises à jour sera « plus lente
» en 2026 pour PEAK. Après des vacances, les développeurs ont « quelques projets sympas en préparation pour 2026
», mais les mises à jour seront un peu plus espacées les unes des autres
.
Comme vous le savez tous, nous avons toujours dit que nous ne transformerions pas PEAK en un jeu en ligne, et cela reste vrai. Effectuer des mises à jour fréquentes avec une équipe de seulement quelques personnes a un coût, nous avons fonctionné à l'adrénaline et à l'enthousiasme ces derniers mois, et Aggro Crab et Landfall ont également deux studios distincts qui continuent de fonctionner parallèlement à Landcrab ! Gardez donc un œil sur ces deux studios pour découvrir leurs nouveaux projets.
Cela dit, ne vous inquiétez pas, PEAK sera toujours là à l'avenir ! Les mises à jour prendront simplement un peu plus de temps.
Rappelons, en guise de conclusion, que PEAK
est actuellement disponible sur PC.
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