PEAK s'offre une mise à jour hivernale, avec plusieurs nouveautés

Landcrab a, récemment, déployé une toute nouvelle mise à jour sur son jeu à succès, PEAK, qui passe ainsi en mode hiver.

La mise à jour hivernale est disponible sur PEAK

Chargement du sondage... 0 votant Voter

WINTER PATCH IS HERE + BBNOMORE CONCERT + WHAT'S NEXT???



thanks for tuning in for the concert!



this is the LAST MAJOR patch for 2025 - throw some snowballs at your fellow scouts and we'll see you in the new year ‼️ pic.twitter.com/erUThE8S1t — AGGRO CRAB 💥 (@AggroCrabGames) December 16, 2025

Une fréquence amoindrie pour les prochaines mises à jour de PEAK

Comme vous le savez tous, nous avons toujours dit que nous ne transformerions pas PEAK en un jeu en ligne, et cela reste vrai. Effectuer des mises à jour fréquentes avec une équipe de seulement quelques personnes a un coût, nous avons fonctionné à l'adrénaline et à l'enthousiasme ces derniers mois, et Aggro Crab et Landfall ont également deux studios distincts qui continuent de fonctionner parallèlement à Landcrab ! Gardez donc un œil sur ces deux studios pour découvrir leurs nouveaux projets.



Cela dit, ne vous inquiétez pas, PEAK sera toujours là à l'avenir ! Les mises à jour prendront simplement un peu plus de temps.

Depuis sa sortie au mois de juin 2025,bénéficie régulièrement de nouvelles mises à jour, apportant des nouveautés, des améliorations, des ajustements ou encore des corrections. D'ailleurs, il y a très peu de temps,Déployée le 16 décembre dernier,, en dehors de Caldera, qui comporte de la lave : « Les biomes seront désormais recouverts de neige là où cela est possible ! Évidemment, Caldera ne sera pas enneigée, car... eh bien... il y a de la lave... MAIS les autres biomes devraient être recouverts de neige pour créer une ambiance de fête optimale ».D'ailleurs, à l'intérieur des niveaux,, à jeter sur ses amis : « Vous devriez également trouver des monticules de neige tout au long du niveau. Interagissez avec eux pour former... une boule de neige. L'arme ultime pour exaspérer vos amis ». En outre, soulignons le fait quePar la même occasion, Landcrab a précisé que la fréquence des mises à jour sera « plus lente » en 2026 pour PEAK. Après des vacances, les développeurs ont « quelques projets sympas en préparation pour 2026 », maisRappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible sur PC.