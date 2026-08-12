Peak confirme son arrivée sur consoles, avec une fonctionnalité phare

Alors que Peak vient de déployer son ultime mise à jour sur PC, marquant la fin de son développement, le studio Landfall Games se tourne vers l'avenir. Les très attendus portages consoles se précisent enfin avec une excellente nouvelle pour la communauté.

L'heure des adieux a presque sonné pour la version PC de PEAK, mais la fête est loin d'être terminée. Il y a quelques jours l'ultime mise à jour du titre a vu le jour. Elle introduit deux tout nouveaux biomes baptisés The Gloom et The Citadel, qui viennent remplacer la Caldera et le Kiln dans la rotation habituelle. Il s'agit d'un lancement au goût doux-amer pour la communauté. Si ces deux environnements inédits offrent une excellente raison de replonger dans l'aventure entre amis, cette sortie marque surtout la fin du développement actif de Peak tel que nous l'avons connu jusqu'à présent.

Le portage console devient la priorité absolue

Cependant, les joueurs ont encore de belles choses à se mettre sous la dent, à commencer par l'arrivée très attendue du jeu sur consoles. Bien que les détails précis manquent encore à l'appel, notamment concernant les plateformes spécifiques qui seront prises en charge ou la date de sortie exacte, le studio derrière le projet a rappelé à plusieurs reprises que ces versions étaient en pleine préparation.





















Maintenant que la page de la dernière mise à jour est tournée, les équipes de développement peuvent se concentrer pleinement sur ces portages. Dans une récente communication publiée sur le serveur Discord officiel de Peak, Landfall Games a confirmé que c'était exactement la direction prise par le studio. Mieux encore, cette annonce s'est accompagnée d'une confirmation de taille : le jeu bénéficiera d'une fonctionnalité cross-play dès son lancement sur les nouvelles machines.

Une communauté réunie sans frontières

Les développeurs ont tenu à rassurer les fans en clarifiant leurs intentions pour les mois à venir. Le message partagé avec la communauté est sans équivoque sur l'avenir de la licence.

Nous avons travaillé lentement sur le portage de Peak vers d'autres plateformes. Maintenant que la mise à jour finale est sortie, nous pouvons vraiment concentrer notre attention sur l'arrivée du jeu sur consoles. Et la grande nouvelle... Peak sera multiplateforme, ce qui signifie que quiconque achète le jeu sur console pourra jouer avec la communauté Steam existante, ainsi qu'avec toutes les autres plateformes consoles.

Cette décision s'inscrit dans une logique implacable. Peak étant exclusif au PC depuis son lancement, il a longtemps boudé les joueurs consoles. Les passionnés ont probablement déjà retourné le titre sur ordinateur, mais ils pourront désormais inviter leurs amis jouant sur d'autres supports sans avoir à repasser à la caisse. Cette ouverture abolit les frontières matérielles et garantit des serveurs peuplés pour les années à venir.

Quant à la date de sortie effective de ces versions consoles, Landfall Games a précisé que de nouvelles informations seraient communiquées dans le courant de l'année.