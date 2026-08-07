PEAK dévoile son ultime mise à jour et sa date de sortie en vidéo

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 août 2026 à 14h05
Le journal de bord du plus célèbre des scouts va bientôt se refermer. Accro Crab a annoncé l'arrivée prochaine de la toute dernière mise à jour majeure de PEAK, et elle arrive très bientôt.
PEAK dévoile son ultime mise à jour et sa date de sortie en vidéo

Sur Steam, un concurrent sérieux à PEAK est disponible depuis quelques jours. Si le jeu d'escalade en coopération a occupé de nombreuses soirées, ce dernier a conscience que son rival Big Walk va progressivement s'imposer en mêlant discussions et exploration. Mais avant de tirer sa révérence, PEAK a décidé d'offrir aux grimpeurs une dernière épreuve avec la mise à jour « The Final Ascent ».

Deux nouveaux biomes ajoutés à PEAK

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Cette dernière mise à jour est marquée par l'ajout de deux biomes inédits : Gloom et The Citadel. Le premier vous transportera dans un marécage recouvert d'un épais brouillard aux allures de cimetière hanté. Tandis que le second va mettre vos réflexes à l'épreuve car ses murs délabrés renferment de nombreux pièges.

Si elle se concentre un peu plus sur l'histoire avec la dernière entrée du journal de Scoutmaster Myre, cette mise à jour marque un tournant auquel les joueurs étaient préparés.

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En effet, Aggro Crab avait déjà annoncé que le rythme des mises à jour allait diminuer en 2026. Le studio avait aussi déclaré vouloir « arriver à un point où nous avons fait tout ce qui nous passionnait, et après cela, on passe au projet suivant ! »

Une ultime ascension disponible dans quelques jours à peine

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Même s'il s'agit de la dernière mise à jour de contenu majeure, PEAK pourrait bien occuper les joueurs pour le reste des vacances estivales. En effet, The Final Ascent sera disponible à partir du 11 août prochain. Alors donnez rendez-vous à vos amis pour une dernière épopée ensemble dans les ultimes spots de l'île de PEAK. 

Miniature vidéo

Rappelons pour conclure que le titre est disponible exclusivement sur PC et qu'il est proposé à 3,47 euros sur Steam jusqu'au 18 août 2026.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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