PEAK dévoile son ultime mise à jour et sa date de sortie en vidéo

Le journal de bord du plus célèbre des scouts va bientôt se refermer. Accro Crab a annoncé l'arrivée prochaine de la toute dernière mise à jour majeure de PEAK, et elle arrive très bientôt.

Sur Steam, un concurrent sérieux à PEAK est disponible depuis quelques jours. Si le jeu d'escalade en coopération a occupé de nombreuses soirées, ce dernier a conscience que son rival Big Walk va progressivement s'imposer en mêlant discussions et exploration. Mais avant de tirer sa révérence, PEAK a décidé d'offrir aux grimpeurs une dernière épreuve avec la mise à jour « The Final Ascent ».

Deux nouveaux biomes ajoutés à PEAK

Cette dernière mise à jour est marquée par l'ajout de deux biomes inédits : Gloom et The Citadel. Le premier vous transportera dans un marécage recouvert d'un épais brouillard aux allures de cimetière hanté. Tandis que le second va mettre vos réflexes à l'épreuve car ses murs délabrés renferment de nombreux pièges.

Si elle se concentre un peu plus sur l'histoire avec la dernière entrée du journal de Scoutmaster Myre, cette mise à jour marque un tournant auquel les joueurs étaient préparés.

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En effet, Aggro Crab avait déjà annoncé que le rythme des mises à jour allait diminuer en 2026. Le studio avait aussi déclaré vouloir « arriver à un point où nous avons fait tout ce qui nous passionnait, et après cela, on passe au projet suivant ! »

Une ultime ascension disponible dans quelques jours à peine

Même s'il s'agit de la dernière mise à jour de contenu majeure, PEAK pourrait bien occuper les joueurs pour le reste des vacances estivales. En effet, The Final Ascent sera disponible à partir du 11 août prochain. Alors donnez rendez-vous à vos amis pour une dernière épopée ensemble dans les ultimes spots de l'île de PEAK.

Rappelons pour conclure que le titre est disponible exclusivement sur PC et qu'il est proposé à 3,47 euros sur Steam jusqu'au 18 août 2026.