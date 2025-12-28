Pourquoi le succès phénoménal de Peak ne durera pas éternellement

PEAK est un jeu d'action aventure développé par Quantum Forge, prévu sur PC et consoles. Gravissez une montagne légendaire, explorez des environnements variés, survivez aux conditions extrêmes et résolvez des énigmes environnementales. Offrant un monde ouvert immersif, PEAK bénéficie de mises à jour régulières avec nouveaux défis et contenu narratif.