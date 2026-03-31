PEAK : Créez des excursions personnalisées avec la nouvelle mise à jour du titre

Depuis le 30 mars 2026, la mise à jour « THE PLAY IT YOUR WAY » de PEAK est disponible. Elle amène avec elle des fonctionnalités très pratiques qui devraient combler les randonneurs.
La mise à jour hivernale proposée juste avant les vacances de Noël 2025 était la dernière grosse mise à jour reçue par PEAK.
Depuis le début de l'année, le titre n'avait reçu que de petits patch notes apportant des correctifs et ajoutant des fonctionnalités mineures comme le fait de virer un joueur.
Mais pour célébrer l'arrivée de la belle saison, l'aventure d'escalade en coopération vient de voir débarquer la mise à jour « THE PLAY IT YOUR WAY ». Comme son nom l'indique, celle-ci veut laisser davantage de liberté aux joueurs
avec l'ajout de deux fonctionnalités qui devraient plaire au plus grand nombre.
Une seule règle avec cette mise à jour : vous prenez le contrôle
Le premier détail notable de cette mise à jour est le fait de pouvoir désactiver les éléments problématiques qui peuvent freiner votre ascension
. En quelques instants, vous pouvez simplifier votre partie en éliminant les chutes, les araignées, la faim ou en empêchant l'utilisation de la sarbacane. Il sera possible de créer une expédition et d'en gérer tous les éléments dans le mode Personnalisé
, qui est distinct du mode de jeu classique de PEAK.
En complément des règles de l'expédition personnalisée, les joueurs pourront choisir de traverser les six biomes du jeu ou de faire uniquement des mini-courses.
Celles-ci permettront ainsi aux participants ayant peu de temps de s'amuser avec leurs amis sans rester toute une soirée sur le jeu. Mais une autre fonctionnalité très pratique va rendre l'ascension complète plus simple : l'ajout des campements de sauvegarde.
Désormais, les feux de camp sauvegarderont votre progression tant que vous revenez avant que la carte quotidienne ne change. Pour découvrir plus en détail ces ajouts, les créateurs de PEAK ont mis en ligne un trailer dédié à cette nouvelle mise à jour sur la chaîne YouTube du titre.
PEAK s'offre un détour par la case Fortnite dans la foulée
Cependant, la mise à jour « THE PLAY IT YOUR WAY » n'est pas la seule nouveauté imaginée par PEAK en ce début de printemps. En effet, les notes de mise à jour partagées sur Steam
révèlent que Scout a fait ses débuts dans le monde coloré de Fortnite. Dès maintenant, les joueurs peuvent acheter le skin de Scout, ses accessoires ou un bundle thématique complet pour des prix allant de 300 à 2 500 V-Bucks, même si son prix fait débat au sein de la communauté.
Décidément, le printemps démarre fort dans le monde de PEAK. Rappelons que le titre est disponible exclusivement sur PC.
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